 
Экономика

«Бизнес-курс»: О деятельности «Великолукского мясокомбината»

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Бизнес-курс». В гостях у ведущего, президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова, — генеральный директор ОАО «Великолукский мясокомбинат» Ольга Кузьмина.

Она расскажет о своем пути в данной сфере, какая миссия у предприятия, а также о деятельности «Великолукского мясокомбината»: как удалось стать одним из лидеров по производству свинины в России, какие изменения претерпело производство за последнее время, и как комбинат чувствует себя в качестве экспортера продукции. 

Об этом и не только — в 12:04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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