 
Экономика

Гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» присоединился к «Деловой России»

0

Один из флагманов региональной промышленности — псковский завод «Титан-Полимер», в лице генерального директора Бориса Табаева, официально вошел в состав регионального отделения «Деловой России», сообщили представители организации в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковское региональное отделение «Деловой России» / «ВКонтакте»

«Псковское региональное отделение выходит на принципиально новый уровень влияния и консолидации бизнеса. Почему это событие важно для всего бизнес-сообщества региона? Приход игрока такого масштаба — это не просто расширение списка участников. Это качественная трансформация возможностей всего псковского отделения», — комментируют в «Деловой России».

Как заметили в организации, «Титан» — это синоним реального сектора, масштабных производственных цепочек и высоких стандартов управления. «Опыт Бориса Владимировича усилит позиции организации в диалоге с органами власти по вопросам промышленной политики, импортозамещения и поддержки крупных предприятий», - считают в региональном отделении.

«Деловая Россия» — это площадка, где лидеры индустрии и динамично развивающиеся предприниматели могут находить точки соприкосновения, выстраивать кооперационные связи и запускать совместные проекты прямо внутри региона. Чем больше сильных, авторитетных лидеров объединяет организация, тем громче и весомее звучит голос псковского бизнеса на региональном и федеральном уровнях.

«Приветствуем Бориса Владимировича в наших рядах! Уверены, что совместная работа откроет новые перспективы как для развития самого предприятия, так и для реализации стратегических задач «Деловой России» в Псковской области. Мы продолжаем расти, привлекать лидеров рынка и формировать сильную экономическую повестку региона», — резюмируют в организации.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026