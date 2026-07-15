Гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» присоединился к «Деловой России»

Один из флагманов региональной промышленности — псковский завод «Титан-Полимер», в лице генерального директора Бориса Табаева, официально вошел в состав регионального отделения «Деловой России», сообщили представители организации в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковское региональное отделение «Деловой России» / «ВКонтакте»

«Псковское региональное отделение выходит на принципиально новый уровень влияния и консолидации бизнеса. Почему это событие важно для всего бизнес-сообщества региона? Приход игрока такого масштаба — это не просто расширение списка участников. Это качественная трансформация возможностей всего псковского отделения», — комментируют в «Деловой России».

Как заметили в организации, «Титан» — это синоним реального сектора, масштабных производственных цепочек и высоких стандартов управления. «Опыт Бориса Владимировича усилит позиции организации в диалоге с органами власти по вопросам промышленной политики, импортозамещения и поддержки крупных предприятий», - считают в региональном отделении.

«Деловая Россия» — это площадка, где лидеры индустрии и динамично развивающиеся предприниматели могут находить точки соприкосновения, выстраивать кооперационные связи и запускать совместные проекты прямо внутри региона. Чем больше сильных, авторитетных лидеров объединяет организация, тем громче и весомее звучит голос псковского бизнеса на региональном и федеральном уровнях.