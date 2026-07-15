 
Экономика

Андрей Козлов: Инвестпроект в Пустошкинском округе даст импульс развитию экономики

0

Лесоперерабатывающий комплекс «Заречье» в Пустошкинском муниципальном округе даст импульс для развития экономики Псковской области. Такое мнение высказал депутат Законодательного Собрания региона, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, комментируя итоги 57-й внеочередной сессии регпарламента.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

«Мы единогласно поддержали закон о переводе двух земельных участков в Пустошкинском муниципальном округе в категорию, необходимую для промышленного развития. Что это значит на практике? Лесоперерабатывающий комплекс «Заречье» наконец-то сможет приступить к строительству нового современного цеха с линией сращивания для выпуска клеёного бруса. Там также появятся новые склады и система хранения отходов. Инвестор готов вкладывать деньги в нашу область, но без правильно оформленной земли процесс не сдвинуть с места. Мы этот барьер убрали. Все согласования с Минсельхозом пройдены – теперь экономика региона получит мощный импульс, а жители округа – дополнительные рабочие места, налоговые поступления», - сообщил Андрей Козлов.

Напомним, в рамках сессии депутаты Законодательного Собрания Псковской области решением перевести два земельных участка из категории сельскохозяйственных земель в другую ускорили реализацию инициативы по строительству лесоперерабатывающего комплекса «Заречье».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026