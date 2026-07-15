Андрей Козлов: Инвестпроект в Пустошкинском округе даст импульс развитию экономики

Лесоперерабатывающий комплекс «Заречье» в Пустошкинском муниципальном округе даст импульс для развития экономики Псковской области. Такое мнение высказал депутат Законодательного Собрания региона, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, комментируя итоги 57-й внеочередной сессии регпарламента.
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
Напомним, в рамках сессии депутаты Законодательного Собрания Псковской области решением перевести два земельных участка из категории сельскохозяйственных земель в другую ускорили реализацию инициативы по строительству лесоперерабатывающего комплекса «Заречье».
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