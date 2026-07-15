Андрей Козлов: Инвестпроект в Пустошкинском округе даст импульс развитию экономики

Лесоперерабатывающий комплекс «Заречье» в Пустошкинском муниципальном округе даст импульс для развития экономики Псковской области. Такое мнение высказал депутат Законодательного Собрания региона, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, комментируя итоги 57-й внеочередной сессии регпарламента.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

«Мы единогласно поддержали закон о переводе двух земельных участков в Пустошкинском муниципальном округе в категорию, необходимую для промышленного развития. Что это значит на практике? Лесоперерабатывающий комплекс «Заречье» наконец-то сможет приступить к строительству нового современного цеха с линией сращивания для выпуска клеёного бруса. Там также появятся новые склады и система хранения отходов. Инвестор готов вкладывать деньги в нашу область, но без правильно оформленной земли процесс не сдвинуть с места. Мы этот барьер убрали. Все согласования с Минсельхозом пройдены – теперь экономика региона получит мощный импульс, а жители округа – дополнительные рабочие места, налоговые поступления», - сообщил Андрей Козлов.