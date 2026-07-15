Сколько хотят зарабатывать псковичи этим летом, выяснили аналитики

Самые высокие зарплатные ожидания в Псковской области в июне зафиксированы у представителей высшего и среднего менеджмента, а также специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга (по 100 тысяч рублей). При этом почти каждый второй пскович (48%) не готов снижать свои финансовые запросы ради сохранения текущей работы или гарантированного трудоустройства на новое место, выяснили аналитики hh.ru. Исследование проведено среди 20 602 российских соискателей, в том числе из Псковской области.

В топ-10 профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями также вошли сельское хозяйство (99,7 тысячи рублей, предлагаемая — 108,3 тысячи рублей), добыча сырья (83,7 тысячи рублей, предлагаемая — 108,6 тысячи рублей), производство и сервисное обслуживание (80,8 тысячи рублей, предлагаемая — 88,1 тысячи рублей), строительство и недвижимость (80 тысяч рублей, предлагаемая — 115 тысяч рублей), информационные технологии (75 тысяч рублей, предлагаемая — 64,6 тысячи рублей), закупки (70 тысяч рублей), управление персоналом, тренинги (70 тысяч рублей) и юристы (69,8 тысячи рублей).

«В Псковской области работодатели во многих профессиональных областях готовы предлагать зарплаты, превышающие ожидания соискателей. Особенно это заметно в сельском хозяйстве, добыче сырья, производстве и строительстве. Такая ситуация свидетельствует о конкуренции за квалифицированных специалистов и сохраняющемся кадровом дефиците. При этом в управленческих и экспертных направлениях, а также в сфере информационных технологий сами кандидаты ориентируются на более высокий уровень дохода, что отражает высокую стоимость компетенций и уровень ответственности таких позиций», — отметила директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

По данным hh.ru, среди профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями соглашаться на меньший уровень оплаты труда чаще всего не готовы представители автомобильного бизнеса (55% опрошенных), работники сельского хозяйства (52%), производства и сервисного обслуживания (51%), а также строители (50%), представители высшего менеджмента (49%).

На другом конце списка — специалисты в сфере информационных технологий (47% из них готовы пойти на уступки по зарплате ради офера), а также соискатели в сфере безопасности (39%), маркетинга, рекламы и PR (37%) и искусства, развлечений и массмедиа (35%). Представители этих профессиональных сфер оказались самыми гибкими в вопросах зарплаты.