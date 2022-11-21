Экономика

Псковская область заняла 73 место в рейтинге регионов по неравенству зарплат

Псковская область заняла 73 место в рейтинге российских регионов по неравенству зарплат в 2022 году. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц в Псковской области составила 1,7%. Доля работающих с зарплатой ниже 20 тысяч рублей - 27,9%. Диапазон самых распространённых зарплат в регионе - от 19 до 39 тысяч рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место – Ненецкий автономный округ;

10 место – Мурманская область;

11 место – Санкт-Петербург;

13 место – Республика Коми;

18 место – Архангельская область;

22 место – Ленинградская область;

24 место – Республика Карелия;

31 место – Вологодская область;

41 место – Калининградская область;

53 место – Новгородская область.

Как и прежде, лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В исследовании 2022 года лидером по доле высокооплачиваемых работников стала Чукотка, где почти 50% работников получают зарплату в 100 тысяч рублей и более. Вторую строчку занял ЯНАО с показателем 43,8%. На третей строчке по доле высоких зарплат расположилась Магаданская область (33,6%), четвертым стал Ненецкий автономный округ (33,4%), а на пятой строчке - Москва (32,6%).

В первую десятку рейтинга также вошли: Камчатка (26,8%), Сахалинская область (25,2%), Ханты-Мансийский автономный округ (25%), Якутия (23,4%) и Мурманская область (18,7%). Аналитики отмечают, что Санкт-Петербург немного не дотянул до первой десятки и расположился на 11-м месте с долей 16,9%.

Как показывают результаты исследования, в числе лидеров в основном представлены сибирские, северные или дальневосточные регионы, а также обе столичные агломерации. Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой прибыльной добывающей промышленностью и рыбной ловлей. Москва и Санкт-Петербург же выполняют функции финансовых центров, на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в России.

Среди лидеров рейтинга также большая разница в уровне и распределении зарплат, отмечают эксперты. Замыкающая десятку Мурманская область в 2,7 раза уступает лидеру рейтинга, а Кемеровская область, которая занимает 30-е место рейтинге, уже более чем в 10 раз уступает Чукотке по доле высокооплачиваемых работников.