Экономика

Александр Котов о бюджете-2023 и провале программы догазификации

Сегодня, 24 ноября, в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутаты обсудили проект бюджета региона на 2023 год и выполнение программы догазификации в текущем году. Спикер регионального парламента Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей дал характеристику главному финансовому документу региона и указал на недостатки в работе по догазификации.

– Александр Алексеевич, догазификация становится темой парламентского часа уже третий раз. С какими итогами завершают работу в этом направлении в текущем году?

– Программа догазификации – очень важный вопрос. Люди, которые изъявили желание участвовать в этой программе, беспокоятся, задают вопросы, ожидают, когда, наконец, в соответствии с заключенными договорами будут выполнены эти работы. Поэтому мы неслучайно рассматриваем этот важный вопрос третий раз. И если до этого мы очень вежливо пытались наших уважаемых руководителей компании «Газпром межрегионгаз Псков» направить на то, чтобы усилить работу по выполнению договоров по догазификации, то сейчас, поскольку времени до конца года остается мало, будем предпринимать самые жесткие действия. После сегодняшнего разговора выяснилось: мало что изменилось. Фактически, я об этом сказал на заседании, программа догазификации Псковской области провалена. Потому что даже ожидаемое исполнение будет составлять 86%.

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Можно разные аргументы по этому поводу приводить. Может быть, какие-то из них будут объективны, какие-то, наверное, нет. Я просто констатирую факт. Взаимодействия представителей «Газпрома» с органами местного самоуправления нет. Телефоны горячей линии работают отвратительно, люди дозвониться не могут. На запросы депутатов областного Собрания до сих пор не получены ответы. Вот так сегодня обстоят дела с догазификацией. Поэтому такую работу мы признать удовлетворительной не можем.

Констатируем сегодня невыполнение программы по итогам 2022 года. И на следующем очередном заседании будет принято постановление, в котором мы отразим все эти факты и проблемы. Его направим руководству «Газпрома» и в федеральный штаб по догазификации. Надеюсь, после этого будут приняты какие-то меры, и в следующем году, поскольку в этом мало времени, темпы работ будут совершенно другими.

– Есть вероятность, что догазификация станет темой парламентского часа ещё не один раз?

– Если не увидим положительных сдвигов в этой работе, будем еще раз рассматривать. У нас есть достаточно большое количество инструментов для того, чтобы воздействовать сегодня на тех, кто отвечает за выполнение поручения президента РФ, за выполнение соответствующего постановления, которое принято правительством РФ. Мы будем работать совместно с губернатором, который возглавляет региональный штаб по догазификации, и будем добиваться, чтобы работы в соответствии с договорами были выполнены в срок.

– Стартовал бюджетный процесс. Какова ваша оценка этого финансового документа на текущий момент?

– Следует констатировать, что уже в первом чтении мы рассматриваем цифры, которые превышают бюджет текущего года. Я хочу отметить, что на значительную сумму – больше, чем на полтора миллиарда рублей – увеличились дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это как раз результат работы губернатора и депутатов Псковского областного Собрания. Я напомню, мы на протяжении целого ряда лет поднимали вопрос о том, чтобы изменили методику расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Соответственно, те предложения, которые мы вносили, уже частично учтены. И это привело к тому, что дотации Псковской области на значительную сумму увеличатся в следующем году. Мы эту работу будем продолжать, работу будет продолжать и губернатор. И я надеюсь, что мы все-таки в этом плане добьемся более справедливого расчета в рамках той методики, которая сегодня существует, внесением в неё соответствующих поправок.

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Поэтому на сегодняшний день цифры бюджета нас вполне удовлетворяют. Я имею в виду в сравнении с параметрами бюджета текущего года. Но в то же время, учитывая ту экономическую ситуацию, в которой мы сейчас находимся, мы понимаем, что всё может быстро меняться. Мы должны сделать все зависящее от региональной власти для того, чтобы поддержать развитие экономики в регионе. По крайней мере, чтобы мы не потеряли те доходы, на которые рассчитывали в следующем году.

Я надеюсь, что в процессе исполнения бюджета 2023 года мы тоже будем вносить соответствующие поправки, увеличивая как доходную, так и расходную части бюджета. Потому что сегодня правительство гарантирует сохранение бюджетного финансирования всех государственных программ, которые действуют в нашей стране. Псковская область участвует практически во всех программах, которые имеют значение для развития нашего региона. У нас есть шансы получить дополнительные средства. Этими шансами в обязательном порядке нужно воспользоваться.

– Внеочередных сессий не планируется?

– В зависимости от того, как будет подготовлен проект закона о внесении изменений в бюджет текущего года.

– На финансирование каких направлений будет необходимо обратить внимание в следующем году, учитывая известные внешние и внутренние факторы?

– У нас есть целый ряд системных проблем, которые мы обсуждаем вместе с губернатором в областном Собрании депутатов. Например, это расходы на уличное освещение в органах местного самоуправления. Сегодня не хватает денежных средств для того, чтобы обеспечить освещение улиц в сельских населенных пунктах в ночное время. Также это увеличение средств на содержание муниципальных автомобильных дорог для того, чтобы можно было своевременно их чистить от снега, грейдировать, производить какой-то ремонт.

Кроме того, это увеличение средств на содержание водопроводов. Нам необходимо установить нормативы на содержание спортивных новых сооружений, которые мы с каждым годом все больше вводим эксплуатацию. Любой новый объект, тем более спортивные сооружения, конечно же, требует внимания с точки зрения содержания. Пока у нас этих денежных средств в органах местного самоуправления недостаточно. У нас уже есть определенный опыт эксплуатации таких спортивных сооружений. Исходя из этого, нам нужно предусмотреть денежные средства в бюджете. И целый ряд вопросов, которые рассматривались на согласительной комиссии в прошлом году. В этом году мы снова будем к этим вопросам возвращаться и стараться, чтобы с каждым годом этих проблем становилось меньше.

Кстати, еще одна очень важная проблема – это продажа лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах, которые мы сейчас в большом количестве строим на территории региона. В этом направлении уже есть определенные сдвиги, но до сих пор, по моей информации, пока ещё ни на одном из участков лекарства продавать не начали. Соответственно, нужно сделать так, чтобы денежные средства, которые потрачены на эти цели в этом году, дали эффект хотя бы в начале следующего года. И предусмотреть определенный объем денежных средств на организацию продажи лекарств в фельдшерских пунктах в следующем году.

Эти направления на контроле, мы ничего не забываем, постоянно к этому возвращаемся, будем обсуждать это вместе с губернатором, а потом принимать соответствующие решения по поправкам в бюджет следующего года.

Беседовал Михаил Синёв