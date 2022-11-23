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«Программа провалена»: псковские депутаты вернулись к обсуждению догазификации

24.11.2022 15:58|ПсковКомментариев: 0

В третий раз за полгода депутаты Псковского областного Собрания посвятили парламентский час темпам программы догазификации, плановые сроки первого этапа которой завершаются в конце декабря. Народные избранники в очередной раз заслушали доклады представителя правительства региона и руководства «Газпром межрегионгаз Псков» и убедились в том, что высока вероятность неисполнения намеченных планов.

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания 

Вероятность срыва

Председатель комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко озвучила новые цифры: сейчас на газификацию подано 17 832 заявки, из них приняты 14 745. Договоры заключили с 13 450 собственниками, в 59% случаев газ довели до границы участков потребителей. При этом голубое топливо получили всего 7% людей, которые заключили договоры: выполнено 1004 подключения.

Докладчица заметила, что положительная динамика с момента предыдущей встречи есть. При этом 15 ноября АО «Газпром газораспределение Псков» представила уточнённый план исполнения договоров, в котором проведение строительно-монтажных работ по догазификации предусмотрено и в декабре 2022 года. Ранее говорилось об их завершении в ноябре.

В связи с этим в комитете допускают вероятность срыва сроков выполнения мероприятий по догазификации домовладений в Псковской области до конца 2022 года. Также докладчица сообщила, что часть договоров будут перенесены на 2023-й год по различным причинам, в том числе из-за пересечения газопроводами водных преград и железных дорог.

В ближайшее время план-график догазификации Псковской области дополнят, в итоге в него будут включены 24818 адресов в 133 населенных пунктах области. Туда планируется добавить 27 адресов в деревне Лакомица Великолукского района в связи с появлением там газопровода.

Елена Пилипенко напомнила и о мерах социальной поддержки граждан в части догазификации. Для некоторых категорий жителей региона предусмотрена единовременная выплата в размере 70 тысяч рублей. Кроме того, можно направить на эти цели аналогичную сумму из маткапитала. В будущем предполагается расширить перечень льготных категорий и размер выплаты.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников добавил, что программа догазификации стала бессрочной. Поэтому все, кто ещё не донёс документы или не достроил дом, могут не переживать: услуга будет оказана по мере необходимости.

Он также проинформировал депутатов, что до конца года ожидается довести газ до границ участка по 11 552 договорам. К строительно-монтажным работам привлечены 16 подрядных организаций, всего задействовано 55 бригад. Все они укомплектованы строительной техникой и оборудованием для выполнения работ в зимний период. Олег Басников уточнил, что догазификация пока не ведётся только в Дедовичском районе, подрядчик должен приступить к работам в конце следующей недели. И уже в конце ноября — начале декабря компания намерена завершить работы в 5 муниципалитетах.

Олег Басников обратил внимание, что многие пока не изъявили желания завести газ в дом. Он напомнил, что стоимость этой услуги от «Газпрома» составляет 105 тысяч рублей.

«Телефоны вам дадут, но вы не дозвонитесь»

У некоторых депутатов возникли вопросы по поводу стоимости заведения газа в дом. Так, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих сообщил о наличии официального документа от главы Бежаницкого района, в котором указано, что компания проводит работы внутри участка по стоимости, существенно выше заявленной.

Олег Басников заверил, что к нему таких сообщений не поступало, и пообещал разобраться в ситуации.

Следующий вопрос ему задал заместитель председателя Псковского областного Собрания Александр Братчиков. Он уточнил, переносятся ли вслед за договорами на 2023-й год лимиты. Выяснилось, что все деньги, предусмотренные на эти цели, сохранятся в полном объёме. Кроме того, в программу будут включать новые населенные пункты.

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов озвучил информацию от избирателей: некоторым людям, ранее заключившим договоры, звонят и просят оформить допсоглашения. Мол, ранее заключенный договор закончился, и в противном случае догазификации не будет.

Олег Басников пояснил, что некоторые договоры действительно закончились в июле, но работы по ним еще не проводились. Поэтому требуется перезаключение.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов назвал такую схему способом ухода от ответственности. Он констатировал, что компания не выполнила работы в указанный срок, а теперь просит от населения допсоглашений. По мнению Александра Котова, такие действия недопустимы.

Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Виктор Иващенко озвучил пожелание от жителей Невельского района: восстановить нарушенную инфраструктуру.

«Если мы нарушаем полотно, раскапываем улицу, мы его потом восстанавливаем», - заверил Олег Басников и пообещал провести все необходимые работы.

Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков обратил внимание на отсутствие тесного взаимодействия с «Газпромом». Представитель компании пообещал дать свой номер телефона, однако Александр Котов усомнился в результативности идеи. «Телефоны вам дадут, но вы по ним не дозвонитесь, все нормально будет», - предположил он.

Депутат Олег Брячак попытался пристыдить коллег, которые «скопом накинулись» на руководителя «Газпром межрегионгаз Псков». Олег Брячак назвал эти действия популизмом и выразил опасения, что Олег Басников в следующий раз может попросту не прийти на сессию. «Если мы хотим наладить конструктивный диалог и получить результат, надо по-другому вопросы ставить. Я считаю, что организация работает удовлетворительно», - заявил парламентарий.

«Никто из депутатов не верил»

Однако его пылкая речь в защиту «Газпрома» не убедила коллег. «Вы думаете, что кто-то верил, что вы к концу года всё сделаете? Никто из депутатов не верил, потому что никто из людей не верил. За все три раза вы не сказали нам реальную правду. Но вы не нас обманули», - обратился к представителям компании председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов и назвал такие действия саботажем. Он отметил, что нужно было с самого начала говорить правду, и предложил Олегу Басникову публично извиниться в СМИ перед людьми.

Александр Братчиков высказался менее категорично: ситуация не безысходная, и в будущее можно смотреть с надеждой. К тому же, по его мнению, ко многим трудностям никто не был готов.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян с ним не согласился и заявил, что «Газпром» - солидная компания, но таких "косяков" он никогда не видел. Он считает, что всё происходящее — позорище, и пора бы обратиться в вышестоящие органы.

Член комитета по труду и социальной политике Анастасия Повторейко тоже призвала компанию к открытости, говорить честно и отвечать за свои обещания. «Прошу выйти на контакт — и с нами, и с гражданами», - обратилась она к представителю «Газпрома», от которого уже два месяца не может получить ответ на депутатский запрос.

Итог обсуждению подвёл Александр Котов. Он напомнил, что стояла задача до 1 января 2023 года подвести газ к границам земельных участков в соответствии с заключенными договорами. По факту же 141 договор сейчас выполняется с нарушением сроков, граждан заставляют подписывать дополнительные соглашения, порядка 1000 договоров будут перенесены на 2023 год. По мнению Александра Котова, все цифры говорят о том, что программа в 2022 году провалена. «С задачей «Газпром межрегионгаз Псков» не справился», - считает он.

Спикер областного Собрания подчеркнул, что депутаты не хотели кого-либо оскорбить или обидеть, разговор проходил более, чем вежливо. При этом, добавил Александр Котов, можно понять всё, кроме разгильдяйства.

Он заявил, что представленные «Газпромом» данные не соответствуют действительности, и главы районов передают совершенно иную информацию. Председатель Псковского областного Собрания предложил Олегу Басникову убедиться в этом, лично выехав в районы со специалистами.

«Мы люди терпеливые. Мы один раз внимательно послушали, вошли в положение предлагали свою помощь. Второй раз собрались, говорили о том, чтобы установить взаимодействие. Но его до сих пор нет», - обратился Александр Котов к представителям компании.

В связи с этим он предложил больше не принимать информацию к сведению, а подготовить чёткое постановление Собрания. В документе нужно отразить всё, что говорилось на этой и предыдущих встречах. И после принятия данного постановления на внеочередной сессии в начале декабря оно будет направлено руководству ПАО «Газпром», в федеральный штаб по догазификации и прокуратуру. «Тогда это будет действенным методом», - подытожил Александр Котов.

Мира Уварова

Теги: #депутаты #сессия #Газпром межрегионгаз Псков #газ #газпром #газификация #парламент
Источник: Псковская Лента Новостей
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