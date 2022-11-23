Экономика

Законопроект о бюджете Псковской области на 2023 год приняли в первом чтении

Проект регионального закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» приняли в первом чтении депутаты Псковского областного Собрания на сессии 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель губернатора, председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова в своем докладе привела основные параметры бюджета региона.

Так, доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 45,12 млрд рублей, расходы - 47,98 млрд рублей при дефиците 2,8 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2024 года планируется в сумме 25 млрд 186 млн 692 тысяч рублей.

Татьяна Баринова напомнила, что 22 ноября Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы, поэтому ожидается значительное увеличение всех параметров регионального бюджета ко второму чтению.

По ее словам, дополнительно ожидается поступление 6 млрд 357 млн рублей. Она пояснила, что с учетом поступления дополнительных средств, доходы бюджета составят 51 млрд 480 млн рублей (снижение на 1,6 млрд), а расходы - 54 млрд 338 млн рублей.

Лидер фракции «Новые люди» в региональном парламенте Андрей Маковский поинтересовался, закладывалась ли в бюджет индексация зарплат работников бюджетной сферы.

Татьяна Баринова объяснила, что законопроект о бюджете, который направлен в Собрание сейчас, сформирован без увеличения зарплат бюджетникам в виду того, что бюджет формировали в августе-сентябре, и чиновники не располагали сведениями о дотациях на сбалансированность. Ко второму чтению будут внесены все необходимые изменения - добавят около 1 млрд 300 млн рублей, заверила она.

«Насколько увеличилась дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности?» - спросил спикер регионального парламента Александр Котов. Татьяна Баринова ответила, что сумма составляет порядка 1,5 млрд рублей.

По итогам обсуждения за принятие законопроекта в первом чтении проголосовал 21 депутат, против - 0, воздержался - 1.