Законопроект о бюджете Псковской области на 2023 год приняли в первом чтении

Проект регионального закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» приняли в первом чтении депутаты Псковского областного Собрания на сессии 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Заместитель губернатора, председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова в своем докладе привела основные параметры бюджета региона.
Татьяна Баринова напомнила, что 22 ноября Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы, поэтому ожидается значительное увеличение всех параметров регионального бюджета ко второму чтению.
По ее словам, дополнительно ожидается поступление 6 млрд 357 млн рублей. Она пояснила, что с учетом поступления дополнительных средств, доходы бюджета составят 51 млрд 480 млн рублей (снижение на 1,6 млрд), а расходы - 54 млрд 338 млн рублей.
Лидер фракции «Новые люди» в региональном парламенте Андрей Маковский поинтересовался, закладывалась ли в бюджет индексация зарплат работников бюджетной сферы.
Татьяна Баринова объяснила, что законопроект о бюджете, который направлен в Собрание сейчас, сформирован без увеличения зарплат бюджетникам в виду того, что бюджет формировали в августе-сентябре, и чиновники не располагали сведениями о дотациях на сбалансированность. Ко второму чтению будут внесены все необходимые изменения - добавят около 1 млрд 300 млн рублей, заверила она.
«Насколько увеличилась дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности?» - спросил спикер регионального парламента Александр Котов. Татьяна Баринова ответила, что сумма составляет порядка 1,5 млрд рублей.
По итогам обсуждения за принятие законопроекта в первом чтении проголосовал 21 депутат, против - 0, воздержался - 1.