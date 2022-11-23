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Общество

Александр Котов назвал провальной работу по догазификации в Псковской области

24.11.2022 13:10|ПсковКомментариев: 0

Программа по догазификации в 2022 году в Псковской области провалена, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В своем выступлении спикер указал, что вопрос догазификации рассматривается третий раз, а руководителя АО «Газпром межрегионгаз Псков» Олега Басникова приглашают на парламентский час не для того, чтобы спросить номера телефонов, по которым можно обратиться в компанию, а для того, чтобы проконтролировать ход работ по догазификации.

Александр Котов напомнил, что стояла задача до 1 января 2023 года - подвести к границам земельного участка бесплатно газ в соответствии с заключенными договорами. «Что мы имеем? 141 договор выполняется с нарушением сроков. Есть факты, когда граждан заставляют подписывать дополнительные соглашения. Цифры говорят о том, что программа в 2022 году провалена. С этой задачей "Газпром межрегионгаз Псков" не справился. Есть порядка 1000 договоров, которые будут перенесены на 2023 год», - продолжил он. 

Александр Котов указал, что в ходе парламентского часа депутаты никого не хотят унизить, оскорбить, обидеть. «Разговор на нашем заседании проходит более чем вежливо, - заметил он. - Все можно понять. Я не могу понять разгильдяйства. Таблица, которая сегодня была представлена, не соответствует действительности».

По его словам, главы районов дают другие данные. «Мы люди терпеливые. Мы один раз послушали внимательно, вошли в положение, предлагали свою помощь. Второй раз собрались, говорили о том, чтобы установить взаимодействие. Его до сих пор и в помине нет. Решения регионального штаба вы не выполняете, данные не предоставляются. Чтобы не казалось, что обвинения беспочвенные, выедете в район, пригласите сотрудников комитета по тарифам и убедитесь, соответствует ли ваша информация действительности», - сказал Александр Котов.

Он предложил поручить парламентскому экономическому комитету подготовить постановление, в котором четко отразить все, о чем говорили на парламентских часах. Оно будет направлено в «Газпром», в федеральный штаб по догазификации и в прокуратуру. Тогда, по словам спикера регионального парламента, это будет действенным методом.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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