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Общество

Провести ревизию всех договоров о догазификации предлагают псковские депутаты

09.12.2022 11:35|ПсковКомментариев: 0

Работу АО «Газпром газораспределение Псков» по исполнению поручения президента РФ о догазификации в Псковской области региональный парламент признал неудовлетворительной. Как сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, позицию с рекомендациями депутаты изложили в постановлении, обобщившем замечания и предложения, высказанные на парламентском часе в ноябре.  

Депутаты указали на выявленные проблемы. Это низкие темпы подключения домовладений к газу, отсутствие должного взаимодействия газовиков с органами власти и местного самоуправления, недостоверность предоставляемой информации. Также в постановлении  обращается внимание на факты принуждения АО «Газпром газораспределение Псков» заявителей к заключению дополнительных соглашений к договорам на догазификацию, предусматривающих перенос сроков окончания работ.

Резюмирующая часть состоит из восьми пунктов. Депутаты рекомендуют АО «Газпром газораспределение Псков» откорректировать сроки в пообъектном плане-графике догазификации области, приведя их в соответствие с заключенными договорами на догазификацию, а также еженедельно предоставлять в региональное правительство, Собрание и главам догазифицируемых районов информацию о ходе выполнения программы, кроме того, актуализировать и верифицировать информацию регионального дашборда.

Отдельно парламентарии обратили внимание на необходимость обеспечить бесперебойную и доступную работу «горячей линии», всестороннее и полное рассмотрение обращений граждан.

Депутаты указали газовикам на необходимость принять меры по завершению мероприятий по догазификации в рамках заключенных договоров до конца 2022 года, а также активнее участвовать в деятельности регионального штаба по газификации и специализированной рабочей группы.

Совместно с органами местного самоуправления необходимо обеспечить решение вопросов по приведению в нормативное состояние участков прохождения газовых сетей и прилегающих к ним территорий.

В заключительном пункте депутаты настаивают на ревизии всех заключённых договоров на предмет сроков их исполнения и анализа причин допущенных нарушений. Информация о количестве просроченных договоров и принимаемых мерах, по мнению депутатского корпуса, должна еженедельно направляться в региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Теги: #псковское областное собрание #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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