Экономика

Поступления в бюджет Псковской области выросли более чем на 1,5 млрд рублей

Поступления в бюджет Псковской области за 9 месяцев 2022 года выросли более чем на 1,5 млрд рублей. Об этом с расширенного заседания коллегии управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области, которое проходит в Пскове сегодня, 2 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За январь-сентябрь 2022 года в консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков Псковской области поступило 20,2 млрд рублей налогов и сборов, что на 2,3 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года», - выступила на заседании руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области Анна Кутузова.

В том числе в консолидированный бюджет Псковской области поступило 15,7 млрд рублей. Это более чем на 1,5 млрд рублей больше, чем за 9 месяцев 2021 года.

Наибольший прирост отмечен на доходы по налогу на доход физических лиц - 980 млн рублей, а также по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 450 млн рублей.