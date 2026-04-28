В СОЦПРОФ заявили о рисках торможения экономики из-за дефицита кадров

Профсоюзы СОЦПРОФ готовы поддержать подготовку самых востребованных для экономики России специалистов. Об этом сообщил председатель объединения профсоюзов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, в ближайшие семь лет (до 2032 года) наибольшим спросом в стране будут пользоваться инженеры и педагоги, сообщил глава ведомства Антон Котяков. Речь идет о специалистах с высшим образованием, без которых невозможно обеспечить устойчивое развитие ключевых отраслей экономики.

Согласно прогнозу Минтруда, до 2032 года российской экономике потребуется привлечь около 560 тысяч инженеров в области разработки, проектирования, а также эксплуатации и ремонта оборудования. Еще 539 тысяч специалистов понадобятся в сфере образования — прежде всего в дошкольном, начальном и дополнительном образовании. В топ-3 востребованных категорий вошли также врачи и финансисты (потребность в последних оценивается в 270 тысяч человек).

Министр подчеркнул, что ежегодно в экономику необходимо привлекать почти 1,7 миллиона новых сотрудников — в основном для замещения тех, кто уходит на пенсию. Высокая кадровая потребность ожидается в здравоохранении, обрабатывающих производствах и образовании. Среди других востребованных групп — квалифицированные рабочие, средний медицинский персонал, IT-специалисты и ученые. Эти данные подтверждают долгосрочный тренд: российский рынок труда испытывает острый дефицит кадров в технических, социальных и медицинских сферах. Причины — демографические изменения, активное развитие промышленности, цифровизация и необходимость импортозамещения в ключевых отраслях.

«Минтруд озвучил честные и тревожные цифры: стране остро нужны сотни тысяч инженеров, педагогов, врачей и квалифицированных рабочих. Это не просто статистика — это сигнал о том, что без системной работы по подготовке кадров и улучшению условий труда мы рискуем столкнуться с серьёзным торможением экономики», — прокомментировал прогноз Минтруда Сергей Вострецов.

По его словам, объединение профсоюзов России СОЦПРОФ считает, что решение кадрового вопроса невозможно без реального социального партнерства государства, бизнеса и профсоюзов. При этом важно создавать достойные условия труда: достойную зарплату, безопасные рабочие места, социальные гарантии и возможности для профессионального роста. Особое внимание нужно уделить регионам, где дефицит специалистов особенно острый.

«Профсоюзы СОЦПРОФ уже сегодня ведут работу по защите прав молодых работников, контролю за соблюдением трудового законодательства и продвижению коллективных договоров, которые включают меры поддержки специалистов дефицитных профессий. Только совместными усилиями мы сможем сделать так, чтобы инженеры, учителя и врачи не просто приходили в профессию, а оставались в ней надолго, чувствуя уважение общества и уверенность в завтрашнем дне. Мы будем настаивать на том, чтобы голос работников звучал при разработке программ переобучения, повышения квалификации и национальных проектов в сфере кадров», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Прогноз Минтруда актуален на фоне общих вызовов рынка труда 2026 года. По данным различных аналитиков, помимо специалистов с высшим образованием, сохраняется высокий спрос на квалифицированных рабочих (электромонтёров, автомехаников, сварщиков), средний медицинский персонал и IT-специалистов в области кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают: для закрытия кадрового дефицита недостаточно только государственных прогнозов. Необходимы конкретные меры — от модернизации системы среднего профессионального образования до введения дополнительных льгот и гарантий для работников приоритетных профессий. Только так можно обеспечить не только количественное, но и качественное наполнение рынка труда.