В СОЦПРОФ заявили о рисках торможения экономики из-за дефицита кадров

Профсоюзы СОЦПРОФ готовы поддержать подготовку самых востребованных для экономики России специалистов. Об этом сообщил председатель объединения профсоюзов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.
По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, в ближайшие семь лет (до 2032 года) наибольшим спросом в стране будут пользоваться инженеры и педагоги, сообщил глава ведомства Антон Котяков. Речь идет о специалистах с высшим образованием, без которых невозможно обеспечить устойчивое развитие ключевых отраслей экономики.
Согласно прогнозу Минтруда, до 2032 года российской экономике потребуется привлечь около 560 тысяч инженеров в области разработки, проектирования, а также эксплуатации и ремонта оборудования. Еще 539 тысяч специалистов понадобятся в сфере образования — прежде всего в дошкольном, начальном и дополнительном образовании. В топ-3 востребованных категорий вошли также врачи и финансисты (потребность в последних оценивается в 270 тысяч человек).
Министр подчеркнул, что ежегодно в экономику необходимо привлекать почти 1,7 миллиона новых сотрудников — в основном для замещения тех, кто уходит на пенсию. Высокая кадровая потребность ожидается в здравоохранении, обрабатывающих производствах и образовании. Среди других востребованных групп — квалифицированные рабочие, средний медицинский персонал, IT-специалисты и ученые. Эти данные подтверждают долгосрочный тренд: российский рынок труда испытывает острый дефицит кадров в технических, социальных и медицинских сферах. Причины — демографические изменения, активное развитие промышленности, цифровизация и необходимость импортозамещения в ключевых отраслях.
По его словам, объединение профсоюзов России СОЦПРОФ считает, что решение кадрового вопроса невозможно без реального социального партнерства государства, бизнеса и профсоюзов. При этом важно создавать достойные условия труда: достойную зарплату, безопасные рабочие места, социальные гарантии и возможности для профессионального роста. Особое внимание нужно уделить регионам, где дефицит специалистов особенно острый.
Прогноз Минтруда актуален на фоне общих вызовов рынка труда 2026 года. По данным различных аналитиков, помимо специалистов с высшим образованием, сохраняется высокий спрос на квалифицированных рабочих (электромонтёров, автомехаников, сварщиков), средний медицинский персонал и IT-специалистов в области кибербезопасности и искусственного интеллекта.
Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают: для закрытия кадрового дефицита недостаточно только государственных прогнозов. Необходимы конкретные меры — от модернизации системы среднего профессионального образования до введения дополнительных льгот и гарантий для работников приоритетных профессий. Только так можно обеспечить не только количественное, но и качественное наполнение рынка труда.