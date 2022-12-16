Экономика

Налоговая провела в Псковской области тематический День открытых дверей

Налоговые органы Псковской области провели для налогоплательщиков тематический День открытых дверей «О введении института Единого налогового счета». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФНС России по Псковской области

В рамках мероприятия сотрудники управления проконсультировали более 900 налогоплательщиков. Все желающие смогли узнать:

что такое Единый налоговый счет и какие у него преимущества;

какие изменения ожидают с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков;

как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей;

как будут учитываться и распределяться обязательные платежи;

как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2023 года Единый налоговый счет в России станет обязательным для всех физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

«Внедрение института Единого налогового счета позволит создать налогоплательщикам более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате налогов, сократит издержки субъектов, участвующих в расчётно-кассовых операциях, время оформления расчётных документов и их количество, исключит вероятность ошибок при их заполнении, повысит прозрачность и сервисность налоговых органов», - отметили в налоговом органе.

Специалисты добавили, что Федеральной налоговой службой на сайте ФНС России создана промостраница «Единый налоговый счет» – вся информация о ЕНС в одном месте.

Также информацию о Едином налоговом счете можно получить в сервисе ФНС России «Часто задаваемые вопросы», где они объединены в единую тематику.