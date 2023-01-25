Экономика

Зарплата в вакансиях производственной сферы в Псковской области выросла на 38%

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях производственной сферы в Псковской области с начала 2022 года выросла на 38%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

В целом по стране с начала 2022 года зарплата в российском производственном секторе выросла на 17%. В Санкт-Петербурге по итогам IV квартала 2022 года зарплатные предложения работодателей упали на 7%, а вот с начала года рост составил 8%. Также активно росла зарплата в производственном секторе Архангельской области (+40% с начала года).

Одни из самых высоких зарплат в регионах СЗФО предлагают работодатели из Коми (почти 115 000 рублей), здесь же зафиксирована самая большая динамика прироста доходов (+43%).

«Когда экономика чувствует себя не очень хорошо, зарплаты не должны расти. Но не в нашем случае. Парадокс современного рынка труда — на фоне экономического кризиса работодатели повышают зарплаты сотрудникам. По информации "Банка данных заработных плат", по итогам квартала в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года совокупный доход работников вырос на 6,4%. Это самый высокий показатель за последние три года, хотя он, разумеется, несопоставим с текущей инфляцией. Видимо, сказывается всеобщий дефицит людей на рынке труда, и компании пытаются поднимать зарплаты. Конечно, на покупательскую способность это повышение мало повлияло — на текущие деньги мы можем купить меньше товаров, чем в начале года. Но положительная динамика сама по себе уже хороший знак», — отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.