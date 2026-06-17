 
Экономика

ВВП России в I квартале 2026 года снизился на 0,2 % — Росстат

0

Объем ВВП России в I квартале 2026 года составил в текущих ценах 49 трлн 869,5 млрд рублей, следует из первой оценки Росстата.

Снижение физического объема к соответствующему периоду 2025 года составило 0,2%, индекс-дефлятор вырос на 4,2%.

В Росстате отметили, что на рост ВВП повлияло увеличение физического объема валовой добавленной стоимости в сфере информации и связи (+4,8%), гостиниц и ресторанов (+4,6%), обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха (+3,4%).

Вместе с тем часть отраслей показали снижение индекса физического объема добавленной стоимости: строительство (-9,7%), водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов (-3,9%), транспортировка и хранение (-1,8%), обрабатывающие производства (-1,5%), пишет ТАСС.

Первая оценка ВВП РФ за первый квартал 2026 года выполнена на основе производственного метода. 

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026