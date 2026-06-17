Поступления в бюджет Псковской области с НДФЛ в 2025 году выросли на 13,5%

Исполнение бюджета Псковской области за 2025 год рассмотрели депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Законодательного Собрания Псковской области 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Доходная часть областного бюджета за 2025 год исполнена на 99,9%. При утвержденных годовых назначениях 58 952 640 600 рублей за 2025 год поступило 58 905 095 200 рублей.

В 2025 году на сумму свыше 300 млн рублей не исполнены прогнозные показатели по безвозмездным поступлениям, в связи с отсутствием потребности в средствах федерального бюджета, отмечается в пояснительной записке.

Структура налоговых поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов области в 2025 году в сравнении с 2024 годом выглядит следующим образом:

37,9% (в 2024 году – 34,7%) поступление налога на доходы физических лиц, рост поступлений к 2024 году составил 13,5%;

18,6% (в 2024 году – 18,%) налога на прибыль организаций, рост поступлений к 2024 году составил 6,9%;

20,9% (в 2024 году - 25,3%) акцизов по подакцизным товарам, снижение поступлений к 2024 году составило 14,4%.

Расходы областного бюджета области за 2025 год исполнены в сумме 60 725 798 000 рублей, или 95,9% к расходам, утвержденным в законе об областном бюджете на 2025 год, и 96,5% к уточненной бюджетной росписи.

Уточняется, что областной бюджет 2025 года по своей экономической структуре расходов имел социальную направленность.

Государственный долг Псковской области на 1 января 2026 года составил 16 735 567 900 рублей, в том числе коммерческий долг 1 500 000 000 рублей.

В суммовом выражении долг уменьшился за 2025 год на 2 164 952 120 рублей. В процентном отношении к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, государственный долг области на 1 января 2026 года составил 45,4%.

По состоянию на 1 января 2026 года, просроченной задолженности по долговым обязательствам область не имеет.

«Вопрос. Александр Алексеевич (Котов, председатель Законодательного Собрания Псковской области - ред.) предложил, чтобы часть дорожного фонда была направлена на нужды ЖКХ. Это реально?» - поинтересовался депутат от КПРФ Петр Алексеенко.

«Этот вопрос остается губернатору. Мы работаем над этим вопросом. Недавно было совещание совета финансистов. Было много представителей из других регионов. Предложение Псковской области поддержали. Но как оно будет рассматриваться, сказать сложно. Это не первый год, когда мы ставим вопрос, что дорожный фонд имеет самый большой удельный вес, поэтому нам сложно справляться со всеми расходами, которые необходимо включать в бюджет. Будем стараться, чтобы это предложение поддержали», - ответила заместитель губернатора Псковской области Татьяна Баринова.

При исполнении бюджета установлены факты нарушений. У Счетной палаты Псковской области имеются замечания, которые учтены в таблице поправок.

Законопроект поддержан.