Поступления в бюджет Псковской области с НДФЛ в 2025 году выросли на 13,5%

Исполнение бюджета Псковской области за 2025 год рассмотрели депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Законодательного Собрания Псковской области 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Доходная часть областного бюджета за 2025 год исполнена на 99,9%. При утвержденных годовых назначениях 58 952 640 600 рублей за 2025 год поступило 58 905 095 200 рублей.
В 2025 году на сумму свыше 300 млн рублей не исполнены прогнозные показатели по безвозмездным поступлениям, в связи с отсутствием потребности в средствах федерального бюджета, отмечается в пояснительной записке.
Структура налоговых поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов области в 2025 году в сравнении с 2024 годом выглядит следующим образом:
- 37,9% (в 2024 году – 34,7%) поступление налога на доходы физических лиц, рост поступлений к 2024 году составил 13,5%;
- 18,6% (в 2024 году – 18,%) налога на прибыль организаций, рост поступлений к 2024 году составил 6,9%;
- 20,9% (в 2024 году - 25,3%) акцизов по подакцизным товарам, снижение поступлений к 2024 году составило 14,4%.
Расходы областного бюджета области за 2025 год исполнены в сумме 60 725 798 000 рублей, или 95,9% к расходам, утвержденным в законе об областном бюджете на 2025 год, и 96,5% к уточненной бюджетной росписи.
Уточняется, что областной бюджет 2025 года по своей экономической структуре расходов имел социальную направленность.
Государственный долг Псковской области на 1 января 2026 года составил 16 735 567 900 рублей, в том числе коммерческий долг 1 500 000 000 рублей.
В суммовом выражении долг уменьшился за 2025 год на 2 164 952 120 рублей. В процентном отношении к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, государственный долг области на 1 января 2026 года составил 45,4%.
По состоянию на 1 января 2026 года, просроченной задолженности по долговым обязательствам область не имеет.
«Вопрос. Александр Алексеевич (Котов, председатель Законодательного Собрания Псковской области - ред.) предложил, чтобы часть дорожного фонда была направлена на нужды ЖКХ. Это реально?» - поинтересовался депутат от КПРФ Петр Алексеенко.
При исполнении бюджета установлены факты нарушений. У Счетной палаты Псковской области имеются замечания, которые учтены в таблице поправок.
Законопроект поддержан.
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