Псковский предприниматель второй год подряд входит в топ-200 молодых промышленников России

Учредитель и коммерческий директор косметического производства ООО «Айрон Барбер» Владимир Харитонов вошёл в топ-200 молодых промышленников России по версии федеральной премии «Молодой промышленник года», сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Айрон Барбер».

Фото: ООО «Айрон Барбер»

Как отметили на производстве, для Псковской области это значимое событие: представитель регионального производственного бизнеса второй год подряд входит в число лучших молодых промышленников страны.

«Айрон Барбер» — косметическое производство полного цикла из города Пскова. Компания выпускает высококачественную продукцию для ухода, используя современные технологии и тщательно отобранные ингредиенты, полностью контролируя все этапы на собственном производстве.

Продукция представлена по всей России, экспортируется в страны ближнего зарубежья и производится для крупных торговых сетей. В портфеле компании — пять торговых марок, включая бренд профессиональной косметики для салонов и барбершопов White Cosmetics, дизайн которого в 2025 году признан лучшим промышленным дизайном страны.

«Для меня это не только личное достижение, но и признание работы всей команды. Мы развиваем производство в Псковской области, создаём продукты, которые востребованы на рынке, и доказываем, что современная промышленность может успешно развиваться не только в крупных промышленных центрах. Очень важно, что такие федеральные проекты показывают потенциал региональных компаний и дают возможность заявить о себе на уровне страны», — отметил Владимир Харитонов.

С 8 июня на сайте премии стартует народное голосование за лучшего молодого промышленника страны. Голосование продлится до 21 июня.

Лидер спецноминации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования», как и другие победители премии, будет объявлен 7 июля на церемонии награждения в Екатеринбурге на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ».

Премия «Молодой промышленник года» объединяет руководителей и основателей промышленных предприятий из разных регионов России. Её цель — поддержка молодых управленцев, развивающих производство, внедряющих новые решения и вносящих вклад в промышленное развитие страны.

Поддержать Владимира Харитонова в народном голосовании можно на сайте премии.