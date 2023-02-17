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Экономика

Ассортимент бытовой химии на российском рынке снизился на 16%

17.02.2023 10:30|ПсковКомментариев: 0

Категория «Непродовольственные товары» в ассортименте российских торговых сетей стала одной из наиболее уязвимых на фоне ухода иностранных брендов с рынка.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитиков NielsenIQ, сегмент, в который входят бытовая химия, средства гигиены и другие товары, просел на 16,2%.

По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, объем всего рынка непродовольственных товаров составляет 21,5 трлн руб. с учетом онлайн-продаж. В натуральном выражении, по его мнению, сегмент просел на 11,1%, однако вырос на 2,7% по деньгам.

По запросу газеты представители ритейлера «Лента» уточнили, что ассортимент компании сокращается только в сегменте непродовольственных товаров. По данным NielsenIQ, на 8% также уменьшилось число детских товаров на российском рынке, на 3,8% — товаров для животных.

После ввода российских войск на Украину ряд производителей бытовой химии отказались от инвестиций в российский бизнес или полностью ушли с рынка. Американская P&G в марте 2022 года повысила отпускные цены в среднем на 40%.

Теги: #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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