Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
и снова в грязи
Оплата за ОДН с марта
факторинг для бизнеса
досрочный выход на пенсию
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Топ учебных заведений
построй дом своей мечты
форум работающей молодежи
Защита для псковских предпринимателей
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
о показаниях электросчётчика
Господин Рейтингомер
Антон Минаков о работе ЛДПР
Псковское гостеприимство
Парк у реки Милевки
 
 
 
ещё Экономика 24.03.2023 09:281 Эксперты спрогнозировали уровень инфляции в России по итогам года 25.03.2023 18:350 Корейская Yura продлила простой на заводе в Псковской области до апреля 24.03.2023 22:000 Финансовые аналитики прогнозируют повышение стоимости золота до рекордных показателей 24.03.2023 15:400 С начала года псковичи осуществили платежи телефоном по QR Сбера на сумму порядка 40 млн рублей 24.03.2023 14:240 Более чем двукратный рост показывает сервис «SberPay оплата по QR» в Псковской области 24.03.2023 09:281 Эксперты спрогнозировали уровень инфляции в России по итогам года
 
 
 
Самое популярное 22.03.2023 12:4612 Директор псковской управляющей компании объяснила крупные суммы в квитанциях за март 22.03.2023 10:448 Псковичи возмущены повышением квартплаты в три раза 22.03.2023 09:573 Псковского бизнесмена и экс-депутата Аркадия Маркова приговорили к лишению свободы за экстремизм 24.03.2023 16:130 Река Великая вышла из берегов в Пскове. ФОТО 18.03.2023 10:099 Пскович закрыл сезон зимней рыбалки потоплением автомобиля. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Корейская Yura продлила простой на заводе в Псковской области до апреля

25.03.2023 18:35|ПсковКомментариев: 0

ООО «Йура Корпорейшн Рус» (российское подразделение южнокорейской Yura Corp) продлило приостановку работы своих заводов по производству автомобильных комплектующих в Ивангороде (Ленинградская область) и Пскове.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Ленинградской области, простой в ООО «Йура Корпорейшн Рус» продлен до 31 мая 2023 года, в простое находится 68 человек. Организовано проведение временных работ для 89 сотрудников предприятия.

«Работникам компании, находящимся в простое, предложено получить государственные услуги в сфере занятости - профориентация, психологическая поддержка, социальная адаптация», - добавили в пресс-службе.

Работу завода в Ивангороде компания приостановила в конце марта 2022 года из-за нехватки комплектующих, а также приостановки работы основного потребителя продукции - завода Hyundai в Петербурге. Первоначально планировалось, что простой завершится 30 апреля прошлого года, но он неоднократно продлевался.

О продлении простоя на заводе «Йура Корпорейшн Рус» в Пскове до 31 марта «Интерфаксу», в свою очередь, сообщили в региональном комитете по труду и занятости. В настоящее время комитет оказывает содействие в трудоустройстве сотрудникам предприятия, расторгшим служебные контракты по соглашению сторон.

Завод в Псковской области приостановил работу из-за сбоя логистических цепочек также в марте 2022 года. При этом руководство компании заявляло, что оно заинтересовано в работе в регионе.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года на предприятиях «Йура Корпорейшн Рус» началась оптимизация персонала. Работникам заводов начали предлагать увольнение по соглашению сторон с выплатой выходного пособия в размере трех среднемесячных заработков.

«Йура Корпорейшн Рус» владеет двумя заводами в России: в Ивангороде и Пскове. Предприятия выпускали электропроводку для автомобилей Hyundai и Kia.

Теги: #Псковская область #завод
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где и как планируете отдыхать летом?
В опросе приняло участие 198 человек
25.03.2023, 18:400 Водитель автомобиля опрокинулся в кювет и погиб в Великолукском районе 25.03.2023, 18:350 Корейская Yura продлила простой на заводе в Псковской области до апреля 25.03.2023, 18:140 «Ученика года» определили в Великих Луках 25.03.2023, 17:510 В Генпрокуратуре предложили строже присматривать за психбольными
25.03.2023, 17:270 Ледоход на Чудском озере запечатлели на видео 25.03.2023, 17:081 Опубликована фотография пострадавшего от падения деревьев салона автомобиля в центре Пскова 25.03.2023, 16:490 Николай Козловский: Работники культуры делают жизнь Великих Лук насыщенной и интересной 25.03.2023, 16:410 Гоша Куценко провёл премьерный показ своего нового фильма в Пскове
25.03.2023, 16:300 Вешние воды «откорректировали» экскурсионные планы сотрудников «Михайловского» 25.03.2023, 16:110 Небольшой дождь и до +11°C прогнозируют в Псковской области 26 марта 25.03.2023, 15:520 Об опасных болезнях из-за оголенных щиколоток предупредил врач 25.03.2023, 15:500 Автомобильную дорогу размыло в Куньинском районе
25.03.2023, 15:330 Бесплатную онлайн-программу представят псковичам в День театра 25.03.2023, 15:132 Вопрос возмещения ущерба от падения деревьев на Октябрьском проспекте урегулируют в Пскове 25.03.2023, 15:120 Соглашение о сотрудничестве подписал региональный комитет по культуре и консерватория Римского-Корсакова 25.03.2023, 14:530 К уборке центральной части Пскова после зимы приступил «Псковавтодор»
25.03.2023, 14:350 Нуждающиеся в особой соцподдержке великолучане побывали на занятиях Пушкинского заповедника 25.03.2023, 14:140 Подснежники зацвели в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 25.03.2023, 13:550 Два жилых дома горели в Пушкиногорском районе 25.03.2023, 13:330 Александр Козловский работникам культуры: Вы умеете соединять многовековые традиции и современный подход
25.03.2023, 13:170 Упавшее на Октябрьском проспекте дерево убирают в Пскове 25.03.2023, 13:120 Псковичей приглашают принять участие в викторине о Георгии Победоносце 25.03.2023, 12:530 Розыск пропавшей без вести великолучанки продолжает полиция 25.03.2023, 12:320 Кому повысят пенсию с 1 апреля, объяснила юрист
25.03.2023, 12:185 Фотофакт: Тополь упал на автомобили на Октябрьском проспекте в Пскове 25.03.2023, 12:130 Игорь Иванов: Кропотливый труд работников культуры способствует сохранению истоков духовности 25.03.2023, 11:540 Жители Псковской области отдали мошенникам около 150 тысяч рублей 25.03.2023, 11:330 Первые в этом году грибы выросли в Гдовском районе. ФОТО
25.03.2023, 11:145 Дачников предупредили о внезапном весеннем штрафе 25.03.2023, 10:550 Михаил Ведерников о работниках культуры: Вы – яркие и творческие люди 25.03.2023, 10:360 Вандалы ногами разбили стенды в Великих Луках 25.03.2023, 10:170 Юношеский турнир по футболу «Псковская весна» проходит на стадионе «Машиностроитель»
25.03.2023, 09:582 Минздрав утвердил перечень медиков для спецвыплат 25.03.2023, 09:390 Александр Котов: Работников культуры объединяет безграничная преданность своему делу 25.03.2023, 09:180 Андрей Турчак посетил 76-ю дивизию в Донбассе 25.03.2023, 09:000 День работника культуры отмечают в России 25 марта
24.03.2023, 23:410 Псковский театр драмы представил на фестивале «Золотая маска» спектакль «Морфий» 24.03.2023, 23:130 На Земле началась сильнейшая за последние годы магнитная буря 24.03.2023, 22:580 Ярким дебютом назвал первое выступление «Детской филармонии» псковский губернатор 24.03.2023, 22:340 Дерматолог раскрыла причину раннего старения
24.03.2023, 22:000 Финансовые аналитики прогнозируют повышение стоимости золота до рекордных показателей 24.03.2023, 21:481 Минздрав назвал неверными данные, что внезапной смертью в России умирает 81% мужчин 24.03.2023, 21:402 В РПЦ призвали законодательно ограничить сатанистские группы в соцсетях 24.03.2023, 21:200 Более 11 тысяч человек из 21 страны переехали в Псковскую область на ПМЖ за 12 лет
24.03.2023, 21:200 Псковички оценили идею брать декрет в первом триместре беременности 24.03.2023, 21:000 Пожилые люди с депрессией склонны к быстрому старению, считают ученые 24.03.2023, 20:400 Временное отключение электроснабжения возможно в изборском музее 25 марта 24.03.2023, 20:300 Фестиваль гусельной музыки вновь проведут в Псковской области
24.03.2023, 20:196 Большинство российских мужчин умирает внезапной смертью 24.03.2023, 20:000 О духовном преображении Пушкина расскажут псковичам в храме Александра Невского 24.03.2023, 19:510 Единый стандарт антитеррористической защиты школ может появиться в России 24.03.2023, 19:400 Неделя детской и юношеской книги стартовала в псковских библиотеках
24.03.2023, 19:310 Hyundai и Kia отзовут более 570 тыс. машин из-за опасности пожара от проводки 24.03.2023, 19:200 Музей спасательного дела на воде открыли в Пскове 24.03.2023, 19:140 Спасатели МЧС продолжают устранять последствия паводка под Псковом. ФОТО 24.03.2023, 19:000 Менее 10% россиян считают себя успешными - опрос
24.03.2023, 18:510 Муниципальные предприятия ЖКХ запрограммируют на эффективную работу 24.03.2023, 18:451 В России появится учебник о традиционных семейных ценностях для подростков 24.03.2023, 18:300 Георгий Василевич сообщил о завершении начального этапа работ к 225-летию со дня рождения Пушкина 24.03.2023, 18:171 Акцию «Сбрасываем мусор с парохода современного Пскова» провели художники
24.03.2023, 18:150 СМИ назвали имя нового директора Русского музея 24.03.2023, 18:000 Заслуженный артист России Виктор Яковлев станет гостем псковского «БиблиоТеатра» 27 марта 24.03.2023, 17:540 С начала года в Псковской области ввели в эксплуатацию более 65 тысяч квадратных метров жилья 24.03.2023, 17:520 «Дабришутинг»: Перспективная молодёжь, виртуальный терапевт, типичная баба. ВИДЕО
24.03.2023, 17:500 Ведомственными и региональными наградами отметили специалистов сферы ЖКХ в Псковской области 24.03.2023, 17:470 Псковские библиотекари запустили международный проект по краеведческому туризму 24.03.2023, 17:470 Руководители комитетов ознакомились с возможностями производственного сектора ИК-4 в Псковской области 24.03.2023, 17:400 Названы итоги модернизации Псковской межрайонной больницы в 2022 году
24.03.2023, 17:350 Великолукские футболисты примут участие в XV международном фестивале «Большие звезды светят малым» 24.03.2023, 17:340 Два работника культуры Псковской области удостоились благодарностей министра 24.03.2023, 17:300 Как студента ни учи, всё равно блогер выходит 24.03.2023, 17:300 Стоимость недельного отдыха на курорте в Европе обойдется россиянам более чем в 200 тысяч рублей
24.03.2023, 17:210 Псковский победитель шоу «Конфетка» на ТНТ выпустил первый официальный релиз 24.03.2023, 17:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 марта 24.03.2023, 17:180 Псковский музей и консерватория Римского-Корсакова реализуют новые проекты 24.03.2023, 17:160 Фотофакт: Баннеры с алкоголем сняли с псковского кафе после замечания УФАС
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru