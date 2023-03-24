Экономика

Корейская Yura продлила простой на заводе в Псковской области до апреля

ООО «Йура Корпорейшн Рус» (российское подразделение южнокорейской Yura Corp) продлило приостановку работы своих заводов по производству автомобильных комплектующих в Ивангороде (Ленинградская область) и Пскове.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Ленинградской области, простой в ООО «Йура Корпорейшн Рус» продлен до 31 мая 2023 года, в простое находится 68 человек. Организовано проведение временных работ для 89 сотрудников предприятия.

«Работникам компании, находящимся в простое, предложено получить государственные услуги в сфере занятости - профориентация, психологическая поддержка, социальная адаптация», - добавили в пресс-службе.

Работу завода в Ивангороде компания приостановила в конце марта 2022 года из-за нехватки комплектующих, а также приостановки работы основного потребителя продукции - завода Hyundai в Петербурге. Первоначально планировалось, что простой завершится 30 апреля прошлого года, но он неоднократно продлевался.

О продлении простоя на заводе «Йура Корпорейшн Рус» в Пскове до 31 марта «Интерфаксу», в свою очередь, сообщили в региональном комитете по труду и занятости. В настоящее время комитет оказывает содействие в трудоустройстве сотрудникам предприятия, расторгшим служебные контракты по соглашению сторон.

Завод в Псковской области приостановил работу из-за сбоя логистических цепочек также в марте 2022 года. При этом руководство компании заявляло, что оно заинтересовано в работе в регионе.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года на предприятиях «Йура Корпорейшн Рус» началась оптимизация персонала. Работникам заводов начали предлагать увольнение по соглашению сторон с выплатой выходного пособия в размере трех среднемесячных заработков.

«Йура Корпорейшн Рус» владеет двумя заводами в России: в Ивангороде и Пскове. Предприятия выпускали электропроводку для автомобилей Hyundai и Kia.