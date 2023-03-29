Экономика

Петр Алексеенко продемонстрировал лапшу быстрого приготовления на сессии областного Собрания. ФОТО

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко продемонстрировал лапшу быстрого приготовления на сессии регионального парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Скриншот из трансляции сессии Псковского областного Собрания

«Доширак – лапша быстрого приготовления. Год назад она стоила на 25% дешевле. Значительно подорожали и другие хлебобулочные изделия. В 2022 объем сбора зерна увеличился на 7.8%. Цены не могут подняться, но они поднялись», – сказал Петр Алексеенко.

Коммунист привел данные Росстата и уточнил, что за чертой бедности находится каждый седьмой россиянин. Также Петр Алексеенко напомнил о подорожании цен на овощи и молочные продукты в том году.

«Почему растут цены на продукты, которые производятся в России? Почему дорожает хлеб и молочные продукты? Рост цен носит искусственный характер. Необходимо принять комплекс мер по защите и вернуться к советской практике, когда цена стояла на упаковке товара. КПРФ настаивает на государственном регулировании цен на продукты», – подытожил он.