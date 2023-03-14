Экономика

Цены на помидоры и лук взлетели в Псковской области

Свежие помидоры в Псковской области подорожали на 35,8% в феврале, а репчатый лук – на 31,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на плодоовощную продукцию - на 11,2%. Помимо помидоров и лука, выросли цены также и на на свежие огурцы – они подорожали на 23,5%. Морковь выросла в цене на 14,4%, картофель – на 12,5%, виноград – на 10,8%.

Мясные консервы для детского питания стали дороже на 7,2%, куриные яйца – на 6,4%, оливковое масло – на 5,6%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели: мягкие конфеты, глазированные шоколадом, – на 10%, лимоны – на 7,7%, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности – на 6,3%, натуральный кофе в зернах и молотый, овсяная и перловая крупы – на 5,7%, мороженые неразделанные креветки – на 5,3%, крупа гречневая-ядрица – на 5,2%.





Инфографика: Псковстат

В целом, в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 года цены на потребительском рынке Псковской области выросли на 0,8%. Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые подорожали за месяц на 1,1%, заключили в статведомстве.