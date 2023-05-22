Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

На апрельской сессии областного Собрания депутатов он представил доклад об итогах своей работы в прошлом году. Как бизнес-сообщество региона пережило непростой 2022 год? Справилось ли с новыми вызовами? Какие сферы больше пострадали, а какие только выиграли от санкций? Изменилась ли за прошлый год структура обращений в адрес регионального бизнес-омбудсмена?

Об этом и многом другом - в эфире.

Трансляция завершена.