Экономика

В Псковской области растет количество безналичных платежей

На территории Псковской области в первом квартале 2023 года держатели платежных карт совершили свыше 28,9 млн транзакций по оплате товаров и услуг на общую сумму 19,2 млрд рублей. Это на 7,4% больше по количеству и на 5,2% по объему, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

«Рост популярности безналичных платежей сопровождается развитием соответствующей инфраструктуры. Количество электронных терминалов для оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях Псковской области увеличилось в первом квартале 2023 года почти до 17 тысяч», – отметил заместитель управляющего отделением «Псков» Банка России Валерий Фролов.

Количество операций по снятию наличных с карт сократилось по сравнению с первым кварталом 2022 года на 11,2%. Всего за январь–март 2023 года держатели карт совершили более 2 млн транзакций по получению наличных в банкоматах и кассах банков на общую сумму 21,5 млрд рублей.

Кроме того, снять наличные сейчас можно без использования банкомата и посещения офиса банка – с помощью услуги «наличные на кассе». Сервис позволяет снять небольшую сумму наличных на кассе магазина одновременно с покупкой по карте.

Общее количество выданных на территории Псковской области платежных карт на 1 апреля 2023 года превысило 1,3 млн штук. В среднем на одного жителя региона приходится по две банковские карты.