Инфляция в июне в Псковской области составила 2,68%

Инфляция в мае в Псковской области составила 2,68% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,47%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.
В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).
В категории «продовольственные товары» инфляция составила -0,32% (0,44%):
- мясопродукты — -1,42% (0,64%);
- рыбопродукты —3,98% (0,46%);
- масло и жиры — -6,21% (1,02%);
- молоко и молочная продукция — -0,3% (0,03%);
- сыр — 1,05% (-0,77%);
- яйца — 5,02% (-0,32%);
- сахар — -6,23 (8,09%);
- кондитерские изделия — 2,56% (-0,03%);
- чай, кофе, какао — -1,84% (0,49%);
- хлеб и хлебобулочные изделия — 2,69% (-0,57%);
- макаронные и крупяные изделия — -12,09% (-0,94%);
- плодоовощная продукция, включая картофель — -1% (0,68%);
- алкогольные напитки — 2,08% (0,59%);
- общественное питание — 6,59% (0,42%).
Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 1,67% (0,44%):
- одежда и белье — 2,02% (0,18%);
- меха и меховые изделия — -0,74% (0%);
- трикотажные изделия — 1,72% (-0,18%);
- кожаная, текстильная и комбинированная обувь — -0,13% (0,06%);
- моющие и чистящие средства — 0,67% (0,14%);
- парфюмерно-косметические товары — 3,63% (-0,81%);
- галантерея — 4,19% (0,27%);
- табачные изделия — 7,79% (0,94%);
- мебель — 2,24% (0,19%);
- электротовары и другие бытовые приборы — -6,84% (-0,28%);
- печатные издания — 3,21% (0,27%);
- телерадиотовары — -16,54% (-0,36%);
- персональные компьютеры — -2% (-0,62%);
- средства связи — -12,7% (-0,61%);
- строительные материалы — -1,87% (0,94%);
- легковые автомобили — -2,34% (0,09%);
- инструменты и оборудование — 1,63% (-0,45%);
- моторное топливо — 2,68% (1,33%);
- медицинские товары — 4,74% (0,37%).
Услуги немного подешевели. Процент инфляции составил 9,73% (0,61%):
- бытовые услуги — 6,55% (0,32%);
- услуги пассажирского транспорта — 11,77% (0,94%);
- телекоммуникационные услуги — 9,33% (0%);
- жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 11,41% (0%);
- услуги в системе образования — 4,6% (0,1%);
- услуги организаций культуры — 4,33% (0%);
- услуги в сфере зарубежного туризма — 41,27% (7,72%);
- экскурсионные услуги — 73,3% (39,43%);
- санаторно-оздоровительные услуги — 1,84% (4,99%);
- медицинские услуги — 5,41% (0,66%).
Напомним, в мае инфляция в Псковской области составила 1,97% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,28%.