Экономика

Инфляция в июне в Псковской области составила 2,68%

Инфляция в мае в Псковской области составила 2,68% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,47%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила -0,32% (0,44%):

мясопродукты — -1,42% (0,64%);

рыбопродукты —3,98% (0,46%);

масло и жиры — -6,21% (1,02%);

молоко и молочная продукция — -0,3% (0,03%);

сыр — 1,05% (-0,77%);

яйца — 5,02% (-0,32%);

сахар — -6,23 (8,09%);

кондитерские изделия — 2,56% (-0,03%);

чай, кофе, какао — -1,84% (0,49%);

хлеб и хлебобулочные изделия — 2,69% (-0,57%);

макаронные и крупяные изделия — -12,09% (-0,94%);

плодоовощная продукция, включая картофель — -1% (0,68%);

алкогольные напитки — 2,08% (0,59%);

общественное питание — 6,59% (0,42%).

Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 1,67% (0,44%):

одежда и белье — 2,02% (0,18%);

меха и меховые изделия — -0,74% (0%);

трикотажные изделия — 1,72% (-0,18%);

кожаная, текстильная и комбинированная обувь — -0,13% (0,06%);

моющие и чистящие средства — 0,67% (0,14%);

парфюмерно-косметические товары — 3,63% (-0,81%);

галантерея — 4,19% (0,27%);

табачные изделия — 7,79% (0,94%);

мебель — 2,24% (0,19%);

электротовары и другие бытовые приборы — -6,84% (-0,28%);

печатные издания — 3,21% (0,27%);

телерадиотовары — -16,54% (-0,36%);

персональные компьютеры — -2% (-0,62%);

средства связи — -12,7% (-0,61%);

строительные материалы — -1,87% (0,94%);

легковые автомобили — -2,34% (0,09%);

инструменты и оборудование — 1,63% (-0,45%);

моторное топливо — 2,68% (1,33%);

медицинские товары — 4,74% (0,37%).

Услуги немного подешевели. Процент инфляции составил 9,73% (0,61%):

бытовые услуги — 6,55% (0,32%);

услуги пассажирского транспорта — 11,77% (0,94%);

телекоммуникационные услуги — 9,33% (0%);

жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 11,41% (0%);

услуги в системе образования — 4,6% (0,1%);

услуги организаций культуры — 4,33% (0%);

услуги в сфере зарубежного туризма — 41,27% (7,72%);

экскурсионные услуги — 73,3% (39,43%);

санаторно-оздоровительные услуги — 1,84% (4,99%);

медицинские услуги — 5,41% (0,66%).

Напомним, в мае инфляция в Псковской области составила 1,97% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,28%.