Экономика

Инфляция в мае в Псковской области составила 1,97%

Инфляция в мае в Псковской области составила 1,97% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,28%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила -1,9% (0,24%):

мясопродукты — -3,4% (2,19%);

рыбопродукты — 4,33% (0,24%);

масло и жиры — -4,62% (-3,13%);

молоко и молочная продукция — 0,92% (-0,87%);

сыр — 4,32% (1,5%);

яйца — 1,67% (-5,27%);

сахар — -20,51 (8,83);

кондитерские изделия — 4,25% (1,22%);

чай, кофе, какао — -2,31% (0,86%);

хлеб и хлебобулочные изделия — 3,68% (0,72%);

макаронные и крупяные изделия — -10,92% (0,56%);

плодоовощная продукция, включая картофель — -10,76 (-4,66%);

алкогольные напитки — 1,8% (1,06%);

общественное питание — 6,16% (0,38%).

Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 1,16% (0,23%):

одежда и белье — 2,72% (0,27%);

меха и меховые изделия — -0,74% (0%);

трикотажные изделия — 1,58% (0,17%);

кожаная, текстильная и комбинированная обувь — -0,51% (-0,38%);

моющие и чистящие средства — 0,36% (2,59%);

парфюмерно-косметические товары — 5,18% (1,95%);

галантерея — 4,12% (0,51%);

табачные изделия — 7,97% (0,35%);

мебель — 2,38% (0,3%);

электротовары и другие бытовые приборы — -8,35% (-1,22%);

печатные издания — 3,71% (0,07%);

телерадиотовары — -21,10% (-2,86%);

персональные компьютеры — -0,31% (0,03%);

средства связи — -12,69% (-0,67);

строительные материалы — -5,62% (0,22%);

легковые автомобили — -2,09% (-0,1%);

инструменты и оборудование — 0,39% (1,42%);

моторное топливо — 1,36% (0,55%);

медицинские товары — 4,33% (0,81%).

Услуги подорожали. Процент инфляции составил 10,56% (0,81%):

бытовые услуги — 9,45% (0,24%);

услуги пассажирского транспорта — 22,03% (10,05%);

телекоммуникационные услуги — 9,22% (0,05%);

жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 11,41% (0%);

услуги в системе образования — 4,59% (0,11%);

услуги организаций культуры — 3,23% (0%);

услуги в сфере зарубежного туризма — 41,75% (11,8%);

экскурсионные услуги — 36,18% (20,3%);

санаторно-оздоровительные услуги — 2,7% (2,01%);

медицинские услуги — 6,94% (0,02%).

Напомним, в апреле инфляция в Псковской области составила 1,96% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,33%.