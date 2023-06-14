Инфляция в мае в Псковской области составила 1,97% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,28%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.
В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).
В категории «продовольственные товары» инфляция составила -1,9% (0,24%):
- мясопродукты — -3,4% (2,19%);
- рыбопродукты — 4,33% (0,24%);
- масло и жиры — -4,62% (-3,13%);
- молоко и молочная продукция — 0,92% (-0,87%);
- сыр — 4,32% (1,5%);
- яйца — 1,67% (-5,27%);
- сахар — -20,51 (8,83);
- кондитерские изделия — 4,25% (1,22%);
- чай, кофе, какао — -2,31% (0,86%);
- хлеб и хлебобулочные изделия — 3,68% (0,72%);
- макаронные и крупяные изделия — -10,92% (0,56%);
- плодоовощная продукция, включая картофель — -10,76 (-4,66%);
- алкогольные напитки — 1,8% (1,06%);
- общественное питание — 6,16% (0,38%).
Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 1,16% (0,23%):
- одежда и белье — 2,72% (0,27%);
- меха и меховые изделия — -0,74% (0%);
- трикотажные изделия — 1,58% (0,17%);
- кожаная, текстильная и комбинированная обувь — -0,51% (-0,38%);
- моющие и чистящие средства — 0,36% (2,59%);
- парфюмерно-косметические товары — 5,18% (1,95%);
- галантерея — 4,12% (0,51%);
- табачные изделия — 7,97% (0,35%);
- мебель — 2,38% (0,3%);
- электротовары и другие бытовые приборы — -8,35% (-1,22%);
- печатные издания — 3,71% (0,07%);
- телерадиотовары — -21,10% (-2,86%);
- персональные компьютеры — -0,31% (0,03%);
- средства связи — -12,69% (-0,67);
- строительные материалы — -5,62% (0,22%);
- легковые автомобили — -2,09% (-0,1%);
- инструменты и оборудование — 0,39% (1,42%);
- моторное топливо — 1,36% (0,55%);
- медицинские товары — 4,33% (0,81%).
Услуги подорожали. Процент инфляции составил 10,56% (0,81%):
- бытовые услуги — 9,45% (0,24%);
- услуги пассажирского транспорта — 22,03% (10,05%);
- телекоммуникационные услуги — 9,22% (0,05%);
- жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 11,41% (0%);
- услуги в системе образования — 4,59% (0,11%);
- услуги организаций культуры — 3,23% (0%);
- услуги в сфере зарубежного туризма — 41,75% (11,8%);
- экскурсионные услуги — 36,18% (20,3%);
- санаторно-оздоровительные услуги — 2,7% (2,01%);
- медицинские услуги — 6,94% (0,02%).
Напомним, в апреле инфляция в Псковской области составила 1,96% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,33%.