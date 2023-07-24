Экономика

Россия увеличила пошлины на импорт вина из недружественных стран до 20%

Правительство России увеличило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, они будут действовать до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

«Правительство РФ продолжает реализацию комплекса ответных мер на действия в отношении России со стороны недружественных стран. Поправки в соответствующий проект постановления подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным и будут действовать до конца 2023 года. В частности, в отношении вина, происходящего из недружественных стран, увеличиваются с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр, ставки ввозных таможенных пошлин», - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что отечественное производство вина и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос, пишет RuNews24.

Российские производители активно наращивают поставки собственной продукции на внутренний рынок. Выпуск вин в России в 2022 году увеличился с 43 млн до 50 млн декалитров. Отраслевые эксперты прогнозируют сохранение положительной динамики производства и в 2023 году.