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Экономика

Производство обуви в России увеличилось на 13%

02.11.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Производство обуви в России значительно выросло по итогам III квартала 2023 года, однако выросли и цены на некоторые типы обуви: больше всего подорожали кеды (на 14%) и туфли (на 12%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственной системе маркировки «Честный знак». 

Согласно обзору рынка, подготовленному ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») по итогам III квартала 2023 года, за этот период в стране было произведено более 44 млн пар обуви, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда объем производства составил 39 млн пар.

Большую часть рынка производимой продукции в прошедшем квартале занимает категория «тапочки». В III квартале 2023 года производство этого вида обуви составило почти 18,8 млн пар – это 42% от общего объема производства обуви в стране. Производство тапочек также выросло за год на 11% - в III квартале 2022 года объем производства этого типа обуви был на уровне 16,8 млн пар.

В III квартале 2023 года больше всего продукции произвели в Центральном федеральном округе, а именно 20,5 млн пар обуви, что составляет 46% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года демонстрирует рост на 13% – в III квартале 2022 года в округе было произведено 18,2 млн пар обуви.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В III квартале 2023 года там было произведено 6 680 тысяч пар продукции, что составляет 15% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года – рост на 19% (в III квартале 2022 года в округе было произведено 5,6 млн пар обуви).

В III квартале 2023 года россияне, как и в аналогичном периоде прошлого года, чаще всего приобрели ботинки – на них пришлось почти 33% всех продаж. Затем идут тапочки (почти 20% продаж) и туфли (18% продаж).

Основным каналом продаж обуви остается классическая розничная продажа конечному покупателю – не нее приходится 59,6% всех продаж. Однако доля дистанционных продаж конечному потребителю стабильно увеличивается: в 3 квартале 2023 года они составили 24,4% от всех продаж – это на 9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Что касается стоимости обуви, в III квартале 2023 года наибольшее изменение цен было в категории товаров «кеды» – рост на 14% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом году: в III квартале 2022 года кеды в среднем покупали за 2 170 рублей, а в аналогичном периоде 2023 года – 2 483 рубля. Далее идут туфли, средневзвешенная цена которых за год выросла на 12%: этот тип обуви в III квартале 2022 года стоил 2 241 рубль, а в этом же периоде 2023 году уже 2 508 рублей.

Теги: #продажа #обувь
Источник: Псковская Лента Новостей
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