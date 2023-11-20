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Экономика

Псковская область заняла 75 место по уровню зарплат в России

20.11.2023 07:22|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла  75 место в в рейтинге российских регионов по уровню зарплаты, который возглавили возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ. В конце списка оказались Калмыкия и Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости.

Диапазон типовых зарплат в Псковской области составил от 22 до 45 тысяч рублей, при этом доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей - 3,2%. Доля работающих с зарплатой ниже 20 тысяч рублей - 20,8%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 4 место – Ненецкий автономный округ.
  • 10 место – Мурманская область;
  • 11 место – Санкт-Петербург;
  • 13 место – Республика Коми;
  • 17 место – Архангельская область;
  • 22 место – Ленинградская область;
  • 26 место – Республика Карелия;
  • 32 место – Вологодская область;
  • 41 место – Калининградская область;
  • 51 место – Новгородская область;

Эксперты обращают внимание на то, что российская экономика в последние годы сталкивалась с различными серьезными вызовами, однако для рынка труда этот период оказался скорее позитивным. В частности, за последние 12 месяцев наблюдался заметный рост зарплат, а безработица обновила исторический минимум.

По данным Росстата, номинальная среднемесячная зарплата c сентября 2022 года по август 2023 года составила немногим более 60 тысяч рублей в месяц (с учетом выплаты НДФЛ), что на 13,7% больше, чем за предыдущий 12-месячный период. Для сравнения номинальная средняя зарплата в 2021-м увеличилась на 11,5% и на 7,3% — в 2020 году. При этом безработица в августе составила только 3%, что стало историческим минимумом за все время наблюдения, а также в разы меньше, чем во многих развитых странах.

Согласно оценкам, на скользящем интервале с сентября 2022 года по август 2023 года в среднем по России 14,7% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. Для сравнения в исследовании 2022 года на их долю приходилось менее 10%, а в 2020 году — 7,9%. Таким образом, аналитики отмечают, что наблюдается планомерный рост доли работников с относительно высокими зарплатами. Доля выше среднероссийского значения в текущем рейтинге наблюдается в 18 регионах. При этом в 28 регионах доля работников с зарплатой 100 тысяч рублей не превышает 5%.

Как и прежде, в топ-10 регионов по доле работников с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидером по зарплатам, как и ранее, является Чукотский автономный округ, где 58,7% работников получают не менее 100 тысяч рублей. При этом Чукотка занимает лидирующую позицию в данном рейтинге с 2019 года.

 

Теги: #зарплата #рейтинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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