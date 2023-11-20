Экономика

Курс доллара впервые с 30 июня упал ниже 88 рублей

Курс рубля в начале торгов растет к доллару и евро, обновляя максимумы с 30 июня, следует из данных Московской биржи.

Американская и европейская валюты упали до 87,93 рубля и 95,76 рубля соответственно, но затем отскочили от этих отметок, пишет РИА Новости.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7:18 мск снижается на 36 копеек — до 88,04 рубля, евро — на 19 копеек, до 96,51 рубля, юань растет на 1 копейку, до 12,33 рубля.

Как отмечают аналитики, укреплению рубля способствуют снизившийся спрос на валюту на фоне ужесточившейся денежно-кредитной политики, а также позитивная динамика нефтяных котировок и прогнозы от ОПЕК и МЭА по мировому спросу на нефть.