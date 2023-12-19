Экономика

Александр Братчиков: Губернатор и правительство эффективно привлекают финансирование в регион

На 10 млрд рублей увеличился бюджет Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Цифра в декабре 2022 года, когда бюджет принимался уже во втором чтении на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов, была изначально 51,5 млрд рублей. По итогам работы за 2023 год, то есть со всеми теми поправками и дополнениями, которые еще будут приняты, сумма будет составлять 61 млрд 670 миллионов рублей. Это говорит о том, что работа губернатором и правительством проведена очень эффективно», – отметил он.

В регион поступили дополнительные средства, которые также потрачены в основном на социальные объекты: школы, дороги, поддержку учителей, приобретение лекарственных препаратов. «Это те основные направления, куда были потрачены дополнительные средства», – добавил Александр Братчиков.