Александр Братчиков: Губернатор и правительство эффективно привлекают финансирование в регион

На 10 млрд рублей увеличился бюджет Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В регион поступили дополнительные средства, которые также потрачены в основном на социальные объекты: школы, дороги, поддержку учителей, приобретение лекарственных препаратов. «Это те основные направления, куда были потрачены дополнительные средства», – добавил Александр Братчиков.