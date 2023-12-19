Экономика

Александр Братчиков о бюджете Псковской области на 2024 год и порядке его принятия

Гостем программы «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 декабря стал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним главный финансовый документ Псковской области на 2024 год год и необходимость возвращения к первому чтению законопроекта о бюджете.

- Александр Николаевич, насколько полный пакет поправок к бюджету Псковской области в 2024 году? Пять миллиардов?

- Полный пакет поправок ко второму чтению законопроекта о бюджете идет на 4,8 млрд, почти 5 млрд. Это дополнительные средства, которые планируется получить в виде налоговых поступлений, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции и субсидии.

Субсидии - это целевые деньги, которые идут на строительство школ, детских садов, то, что федерация предоставляет как целевое финансирование на те или иные объекты социальной значимости.

- Одна шестая от бюджета предстоящего года - пакет поправок, что достаточно много.

- Это много, мы же сейчас видим это по итогам работы в 2023 году. Думаю, что общий бюджет планируется принять во втором чтении на 57 млрд, а по факту, к концу года, я думаю, будет около 70 млрд. По опыту предыдущих лет, он примерно вырастает на 15-20 процентов в течение текущего года, потому что идут дополнительно средства по сельскому хозяйству и по программам развития территорий. В течение года правительство нарабатывает дополнительные проекты, и федерация с удовольствием выделяет на это средства.

- Если говорить про собственные доходы. В этом году трудно, наверное, было предсказать, что будет такой рост собственных доходов. Ожидается ли он в следующем году?

- В этом году достаточно серьезное увеличение налоговых и неналоговых доходов. На будущий год в бюджете учитывается их не очень большой рост, практически его нет. В течение года будут вносится поправки в бюджет. Мы посмотрим по итогам работы за первый квартал, за второй квартал 2024 года: если налоговые и неналоговые доходы будут увеличиваться, то и бюджет мы также будем пересматривать в сторону увеличения. Это мы сможем увидеть уже по факту работы предприятий на территории региона.

- Ежегодный кульбит - возврат к первому чтению бюджета. Несколько последних лет он происходит с заметной регулярностью. Поясните, для чего он?

- Бюджет в первом чтении мы принимаем для того, чтобы создать согласительную комиссию, подготовить таблицу поправок. Мы должны принять основные параметры бюджета, чтобы начать работать. Принимаем их как за основу, чтобы начать процесс работы и подготовки бюджета ко второму чтению. Если мы эти цифры не имеем, то не имеем возможности его подготовить. Почему идет возврат к первому чтению? За этот промежуток времени мы видим, какие дополнительные средства можем учитывать в бюджете следующего года.

Сейчас это дополнительные 4,8 млрд рублей. Чтобы их принять, нужно вернуться к принятию бюджета в первом чтении, увеличить на эту сумму бюджет, принятый в первом чтении. Он увеличится с 52,5 млрд до 57,3 млрд. Мы уже его принимаем. На все 57,3 млрд рублей мы формируем расходную часть. Расходную часть формируем таблицей поправок. Мы возвращаемся к принятию бюджета в первом чтении, увеличивая его доходную часть. Также планируем принять таблицу поправок и принять бюджет во втором чтении с учетом той таблицы поправок, которую нам представил губернатор.

Бюджет - это основной закон Псковской области, по которому живет регион целый год. Мы бюджет принимаем не на один год, а на трехлетний период. Такой подход позволяет разыгрывать контракты не только на один год, а на два, на три года. Финансирование по ним уже будет предусмотрено и будет являться защищенной статьей бюджета.

- Так называемый консолидированный бюджет на трехлетку дает возможность многие процессы уже сегодня рассчитать на завтра и послезавтра, что дает определенную динамику развития.

- Это позволяет не ограничиваться одним годом. Мы не можем школу построить за один год. Это нереально. Школа строится примерно два года в среднем. Если мы примем на один год и не построим, это будет не очень хорошо. Я сомневаюсь, что это удастся. А вот если мы принимаем бюджет трехлетний, то и контракт разыгрывается уже на два года.

- В дорожном строительстве такие вещи в последнее время достаточно хорошо практикуются и успешно реализуются.

- Часть дорог делается, уже разыграны были контракты на 2023-2024 год. За счет бюджета 2024 года уже многие дороги были построены в 2023-м, но деньги подрядчики получат уже в 2024-м.

Беседовала Любовь Кузнецова