 
Экономика

Комитет Госдумы предложил сбалансировать поддержку производства и сбыта отечественной продукции

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Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский представил позицию профильного Комитета Госдумы по развитию промышленности. Об этом он сообщил в Мах. 

Фото: Александр Козловский / Мах

«На Комитете Госдумы по бюджету рассмотрели Государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (ГП №16). Наш профильный Комитет рассмотрел ГП №16 и выработал консолидированную позицию, которую мне было доверено представить коллегам», - сообщил Александр Козловский.

По его словам, комитет отмечает сохранение масштабной поддержки промышленности и считает приоритетом сбалансированное развитие производства, технологической базы и рынков сбыта отечественной продукции.

«По отраслям доложил участникам заседания основные параметры финансирования и мер государственной поддержки с учетом текущей ситуации.
 При дальнейшем рассмотрении бюджета попросил коллег учесть выводы и предложения Комитета, нацеленные на сбалансированное развитие промышленности с согласованной поддержкой производства, технологического обновления и сбыта отечественной продукции», - добавил Александр Козловский.

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