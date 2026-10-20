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Срок проверки Псковским УФАС цен на сжиженный газ может быть продлен до трех месяцев

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Срок проверки цен на рынке автомобильных газозаправочных станций может быть продлен до трех месяцев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском УФАС России, в настоящее время ведомство проводит анализ конкурентной среды на розничном рынке реализации автомобильного сжиженного газа с целью установления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке в географических границах Псковской области. 

«Управлением в адрес хозяйствующих субъектов направлены запросы для установления товаропроводимых цепочек. Анализ проводится по всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим реализацию автомобильного сжиженного газа посредством АГЗС на территории Псковской области», - сообщили в УФАС.

Проверка цен на розничных рынках сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве моторного топлива, проводится «в связи с поступившими заявлениями граждан». По ее итогам могут применяться несколько мер реагирования, от выдачи предупреждения до административной ответственности в виде штрафа до миллиона рублей либо оборотного. 

В УФАС также отметили, что согласно закону о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает заявление или материалы в течение одного месяца со дня их представления. 

«В случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих антимонопольному органу сделать вывод о наличии или об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства, антимонопольный орган для сбора и анализа дополнительных доказательств вправе продлить срок рассмотрения заявления или материалов, но не более чем на два месяца. О продлении срока рассмотрения заявления или материалов антимонопольный орган уведомляет в письменной форме заявителя. Таким образом, срок рассмотрения заявлений может быть продлен до трех месяцев», - сообщили в ведомстве. 

Напомним, что необходимость проверки обоснованности резкого роста цен на сжиженный газ на частных АГЗС в Псковской области возникла в связи с сообщениями граждан о повышении стоимости сжиженного газа на частных автогазозаправочных станциях — до 55 рублей за литр. «Поставщик сообщил о дефиците предложений на бирже при высоком спросе. Чтобы проверить правомочность ценообразования, направили обращение в УФАС», — сообщил в своем канале Мах губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

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