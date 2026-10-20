Срок проверки Псковским УФАС цен на сжиженный газ может быть продлен до трех месяцев

Срок проверки цен на рынке автомобильных газозаправочных станций может быть продлен до трех месяцев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском УФАС России, в настоящее время ведомство проводит анализ конкурентной среды на розничном рынке реализации автомобильного сжиженного газа с целью установления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке в географических границах Псковской области.
Проверка цен на розничных рынках сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве моторного топлива, проводится «в связи с поступившими заявлениями граждан». По ее итогам могут применяться несколько мер реагирования, от выдачи предупреждения до административной ответственности в виде штрафа до миллиона рублей либо оборотного.
В УФАС также отметили, что согласно закону о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает заявление или материалы в течение одного месяца со дня их представления.
Напомним, что необходимость проверки обоснованности резкого роста цен на сжиженный газ на частных АГЗС в Псковской области возникла в связи с сообщениями граждан о повышении стоимости сжиженного газа на частных автогазозаправочных станциях — до 55 рублей за литр. «Поставщик сообщил о дефиците предложений на бирже при высоком спросе. Чтобы проверить правомочность ценообразования, направили обращение в УФАС», — сообщил в своем канале Мах губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что держит ситуацию на личном контроле.