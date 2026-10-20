Срок проверки Псковским УФАС цен на сжиженный газ может быть продлен до трех месяцев

Срок проверки цен на рынке автомобильных газозаправочных станций может быть продлен до трех месяцев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском УФАС России, в настоящее время ведомство проводит анализ конкурентной среды на розничном рынке реализации автомобильного сжиженного газа с целью установления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке в географических границах Псковской области.

«Управлением в адрес хозяйствующих субъектов направлены запросы для установления товаропроводимых цепочек. Анализ проводится по всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим реализацию автомобильного сжиженного газа посредством АГЗС на территории Псковской области», - сообщили в УФАС.

Проверка цен на розничных рынках сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве моторного топлива, проводится «в связи с поступившими заявлениями граждан». По ее итогам могут применяться несколько мер реагирования, от выдачи предупреждения до административной ответственности в виде штрафа до миллиона рублей либо оборотного.

В УФАС также отметили, что согласно закону о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает заявление или материалы в течение одного месяца со дня их представления.

«В случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих антимонопольному органу сделать вывод о наличии или об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства, антимонопольный орган для сбора и анализа дополнительных доказательств вправе продлить срок рассмотрения заявления или материалов, но не более чем на два месяца. О продлении срока рассмотрения заявления или материалов антимонопольный орган уведомляет в письменной форме заявителя. Таким образом, срок рассмотрения заявлений может быть продлен до трех месяцев», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что необходимость проверки обоснованности резкого роста цен на сжиженный газ на частных АГЗС в Псковской области возникла в связи с сообщениями граждан о повышении стоимости сжиженного газа на частных автогазозаправочных станциях — до 55 рублей за литр. «Поставщик сообщил о дефиците предложений на бирже при высоком спросе. Чтобы проверить правомочность ценообразования, направили обращение в УФАС», — сообщил в своем канале Мах губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что держит ситуацию на личном контроле.