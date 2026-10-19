Если клиент банка имеет просрочки или тратит больше 70% от кредитного лимита карты, то это не его продукт — Ирина Баранова

Кредитной картой можно пользоваться без финансовых потерь с помощью льготного периода, рассказала региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6).

Как отметила гостья студии, льготный период, он же грейс-период, как его называют финансисты, действует согласно договору. При оформлении кредитной карты клиенту банка необходимо уточнить в банке, сколько он будет действовать.

«Данный пункт стоит обязательно посмотреть в договоре, не ссылаясь на рекламу, которую клиент мог увидеть. Например, клиент запланировал сделать ту или иную покупку, воспользовался кредитной картой и во время действия льготного периода рассчитался с банком. В таком случае использование денежных средств банка было абсолютно бесплатным, то есть не будет никаких процентов. Но для действия данных условий надо полностью оплатить ту сумму, которую клиент взял у банка в долг, либо воспользовался этой картой при оплате товаров и услуг. Также стоит обратить внимание, что лучше полностью погасить всю сумму задолженности за три дня до истечения льготного периода», — объяснила Ирина Баранова.

Если же клиент банка пользуется кредитной картой как «постоянный кошельком», то, по мнению эксперта, ему стоит обратить внимание на несколько важных пунктов.