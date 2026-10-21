«Бизнес-курс»: «Подъемная сила успеха»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Бизнес-курс». Гость студии - генеральный директор акционерного общества «Подъемные машины» (город Великие Луки) Николай Сидоренков.

Лозунг, на который опирается компания в своей деятельности - «Подъемная сила успеха». Насколько он помогает выдерживать организационные и финансовые превратности судьбы? По каким направлениям работает предприятие, какие технологии использует, какую продукцию производит для народного хозяйства, каковы рынки сбыта и дальнейшие перспективы деятельности?

Об этом и многом другом - в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.