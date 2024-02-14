Экономика

Стоимость кроссовок в России за год упала на 32%

Несмотря на увеличение спроса, цены на кроссовки в России в 2023 году снизились на 32,4%. Об этом говорится в годовом обзоре рынка обуви, подготовленном на основе данных государственной системы маркировки «Честный знак», с которым ознакомились «Известия» 14 февраля.

По информации экспертов, в стране спрос на кроссовки вырос на 7,3% в магазинах и на 33,7% в онлайн-продажах. При этом средняя цена такой обуви в 2023 году составила 3502 рубля, в 2022-м она стоила 4658 рублей, пишут «Известия».

«Уход некоторых европейских брендов с российского рынка открыл дорогу новым, преимущественно азиатским брендам, которые придерживаются более демократичной ценовой политики. А так как предпочтения потребителей сместились в сторону бюджетных вариантов, азиатские бренды смогли завоевать популярность в России. По нашим данным, за прошедший год 56% продаж обуви приходились на ценовую категорию "ниже средней"», — объяснила руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Анна Петрушина.

Таким образом, изменение структуры спроса и рост импорта привели к общему снижению цен, добавила она.