Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким - 35 лет в бизнесе

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гостем студии стал известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий. На днях, 28 марта, исполнилось 35 лет с того момента, как он основал холдинг.

О том, как зарождалось предпринимательство в Пскове в конце 1980-х — начале 90-х, о прошлом и будущем бизнеса в регионе с гостем студии поговорит ведущий Максим Костиков.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.