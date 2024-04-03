Экономика

Псковская область занимает 2 место по производству сельхозпродукции на Северо-Западе

Аграрии Псковской области увеличили объем производства сельскохозяйственной продукции всех категорий в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 106,9%. В целом объем производства составил 66,1 млрд рублей. По результатам 2023 года Псковская область по производству продукции сельского хозяйства вышла на 2 место в Северо-Западном федеральном округе, уступая только Ленинградской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по сельскому хозяйству.

«В результате устойчивого развития Псковская область в полном объеме обеспечена основными видами сельскохозпродукции, - отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, - наиболее высокий рост производственных показателей зафиксирован в свиноводческом секторе».

По производству свинины в 2023 году регион занял первое место в Северо-Западном федеральном округе, сообщил глава регионального ведомства. Таких результатов удалось достичь в том числе за счет роста поголовья свиней, которое сейчас составляет 1 292,4 голов, это 104,2% процента к уровню 2022 года.

В числе основных производителей свинины предприятия Великолукского агропромышленного холдинга - ООО Великолукский свиноводческий комплекс и ООО «ВСГЦ», а также ООО «ПсковАгроИнвест» и ООО «Идаванг».

Также на мясопродукты приходится основной объем экспорта агропромышленной продукции региона. Основным экспортером в этой сфере является ОАО «Великолукский мясокомбинат». Благодаря активному развитию отрасли мясного животноводства по итогам 2023 года объем экспорта продукции АПК региона составил 178,6 % к плану.

В комитете отметили, что развитию сельхозпредприятий региона способствует льготное кредитование при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.