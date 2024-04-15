Юань займет треть валютных сбережений россиян к концу года — эксперт

По прогнозам ВТБ, рынок розничных сбережений в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель – достичь 90 млрд. В результате к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений населения. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
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По данным банка, за 2023 год средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 3 тысячи и достиг 12 тысяч единиц китайской валюты. Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода: по итогам прошлого года на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов.
Планируется системно развивать инструменты для накоплений в китайской валюте и уже в этом году в дополнение ко вкладам намерен запустить накопительный счет в китайской валюте, позволяющий гибко управлять своими сбережениями без потери доходности.