Экономика

В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам с 2025 года

В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

«В прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающих пенсионеров. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам», — цитирует его РИА Новости.

Президент поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы. В таком случае индексация пенсий работающих пенсионеров произойдет с 1 февраля 2025-го и далее — каждый год.

Незадолго до начала пленарной сессии президент подчеркнул, что сейчас совпало два фактора. С одной стороны, в России не хватает рабочих рук. При этом многие люди пенсионного возраста, и граждане, выходящие на пенсию, — особо квалифицированные специалисты, которые нужны экономике.

Путин указал, что в такой ситуации нужно поддержать людей и «обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим».