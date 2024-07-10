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Экономика

Новый взгляд на бизнес: в Пскове состоялась Альфа Конфа Практика

12.07.2024 12:04|ПсковКомментариев: 0

В Ледовом дворце Пскова 9 июля зашкаливала концентрация креативности и царил дух предпринимательства. В этот день под его крышей собрались наиболее пассионарные и открытые новому жители региона. Кажется, здесь одновременно оказались все наиболее заметные местные предприниматели и те, кто станет таковыми совсем скоро благодаря конкретным инструментам, полученным на Альфа Конфе Практике. Корреспондент Псковской Ленты Новостей выяснила, сколько пользы за один день получило местное бизнес-сообщество.

 

Следуй за мной

Особую энергетику, исходящую от зала, Ледовый дворец ощутил еще до официального старта события. Как вычислить предпринимателя? Уж точно не по одежке, времена деловых костюмов на деловых людях давно в прошлом, если и можно было встретить в толпе пиджак, то как дополнение к джинсам или летящей летней юбке. Однако, как только двери в зал были открыты, участники Альфа Конфы не стали жаться по дальним углам, а сразу заполнили первые ряды. Потому что предприниматель – тот, кто ведет за собой.

О лидерстве заговорили с первых же минут, когда на сцену поднялся первый спикер. Максим Яцкевич, IT-предприниматель, бизнес-советник и член экспертной коллегии фонда Сколково называет себя адептом лидерства как в работе, так и в повседневной жизни. Он уверен, что лидерская позиция нужна даже во время стояния в пробке.

«Лидерство – это ответственность, пронесенная до конца, - убежден спикер. - Тема лидерства была актуальна во все эпохи, а сегодня лидерство эволюционировало. Мы посмотрим на этот феномен с разных сторон: на целостность лидерства, из чего оно состоит, как его развивать, как оно применимо в нашей повседневной жизни именно в текущих реалиях. Передам ряд инструментов, чтобы предприниматели могли их забрать с собой и использовать в своей работе».

Именно для этого Альфа Конфа Практика и затевалась. Ольга Баранова, директор малого бизнеса регионального отделения Альфа-Банка говорит, что задача перед организаторами стояла очень простая: дать бизнес-сообществу информацию, которую предприниматели могли бы использовать для достижения успеха в выбранном деле.

«Хотим, - отмечает она. - зарядить собравшихся новыми знаниями и новыми мыслями. Предприниматели идут вперед и ведут за собой, хотят расти и используют все возможности для роста. На мой взгляд, это мероприятие полезно как предпринимателям, которые только задумываются о создании бизнеса, так и опытным бизнесменам, которые планируют раздвинуть свои границы».

Экономика внимания

Никаких пустых лекций, напыщенных мотивационных речей и теоретизирования. Альфа Конфа Практика – это интенсивный практикум с опорой на реальные кейсы.

«От стандартной конференции наш подход отличается тем, что здесь нет каких-то тематических лекций – только реальные знания, основанные на практике самых интересных спикеров, которые уже добились успеха и помогают в этом другим, - заявляет Ирина Баранова, региональный управляющий АО Альфа-Банк. - Мы хотим поддержать развитие предпринимательства в Псковской области, дав нашим предпринимателям новые знания и навыки, они пригодятся как создателям крупных предприятий, так и самозанятым».

Насколько такая поддержка развития предпринимательства важная для региона, говорит тот факт, что участников приветствовала вице-губернатор Нинель Салагаева, курирующая в правительстве области экономический блок. Она отметила масштабность и пользу Альфа Конфы Практики и выразила уверенность, что после ее проведения регион прирастет новыми реализованными инвестпроектами.

Для того, чтобы так и вышло, после Максима Яценко на сцену поднялся Роман Тарасенко. Маркетолог звезд и брендов рассказал предпринимателям об инструментах для построения личного бренда. Дарья Кабицкая, основатель «Школы наглости онлайн», поделилась навыками самопрезентации на практикуме «Как влюбить в себя и в свой бизнес за одну минуту», а основатель HR-экосистемы Support Partners Константин Борисов рассказал о том, каким конкурентным преимуществом является сильная команда.

«Наш век маркетологи справедливо называют веком экономики внимания, - рассуждает Роман Тарасенко, - когда побеждает тот, кто научился эффективно управлять вниманием: привлекать его, поддерживать, вызывать доверие. Многие покупатели хотят знать, кто стоит за компанией, можно ли доверять этому человеку, чтобы купить у него даже простое молоко».

Магия в кулуарах

Ценность Альфа Конфы Практики не только в полезных знаниях, транслированных в этот день со сцены. Артем Багнюк из Великих Лук, коммерческий директор завода «М-Конструктор» (его формы для отливки железобетонных изделий используют лидеры отечественной домостроительной отрасли и еще в 19 странах), отмечает, в первую очередь, эмоциональный заряд, полученный во время Конфы:

«Принимал участие в других конференциях, но то, что проводит Альфа-Банк сегодня – отличается кардинально, нацелено на позитивный заряд».

Все 500 мест в зале оказались заполнены без остатка. В перерывах происходила, пожалуй, главная магия.

«Самое главное в таких конференциях – предпринимательское сообщество встречается, за кофе обсуждает какие-то совместные проекты, - объясняет Анастасия Иванова, директор регионального центра «Мой бизнес». - Как показывает практика, во время таких встреч рождаются новые идеи, находятся партнеры и инвесторы. Благодаря топовому уровню спикеров мероприятию гарантировано повышенное внимание. Кажется, все бизнес-сообщество сегодня здесь».

Силу нетворкинга на себе оценила создательница бренда женской деловой одежды Mirisen Ирина Мельник. Название марки – аббревиатура из семейной фамилии и имен: ее собственного, мужа Сергея и дочек Екатерины и Натальи. Бренд она развивает второй год, а недавно вместе с другими местными дизайнерами открыла на улице Советской магазин «Вещь» с одеждой псковского производства.

«Жду новых знаний, потому что заявлены очень сильные спикеры. Каких-то идей для своего бизнеса и его продвижения. Нетворкинга, новых полезных контактов. Конечно, приятного времяпрепровождения», - делилась она перед началом конференции.

Все это псковские предприниматели получили с лихвой. Псков – восьмой город, где успешно прошла Альфа Конфа Практика. Он принял эстафету у Астрахани и передал ее в Магнитогорск. Абсолютно новый формат мероприятия находит отклик среди предприимчивых людей по всей стране, вдохновляет их на максимум идей, дарит озарения и возможности для полезного взаимодействия.

Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971, erid: 2SDnjca5Exi

Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

Теги: #банк #бизнес #предпринимательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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