Экономика

Новый взгляд на бизнес: в Пскове состоялась Альфа Конфа Практика

В Ледовом дворце Пскова 9 июля зашкаливала концентрация креативности и царил дух предпринимательства. В этот день под его крышей собрались наиболее пассионарные и открытые новому жители региона. Кажется, здесь одновременно оказались все наиболее заметные местные предприниматели и те, кто станет таковыми совсем скоро благодаря конкретным инструментам, полученным на Альфа Конфе Практике. Корреспондент Псковской Ленты Новостей выяснила, сколько пользы за один день получило местное бизнес-сообщество.

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Особую энергетику, исходящую от зала, Ледовый дворец ощутил еще до официального старта события. Как вычислить предпринимателя? Уж точно не по одежке, времена деловых костюмов на деловых людях давно в прошлом, если и можно было встретить в толпе пиджак, то как дополнение к джинсам или летящей летней юбке. Однако, как только двери в зал были открыты, участники Альфа Конфы не стали жаться по дальним углам, а сразу заполнили первые ряды. Потому что предприниматель – тот, кто ведет за собой.

О лидерстве заговорили с первых же минут, когда на сцену поднялся первый спикер. Максим Яцкевич, IT-предприниматель, бизнес-советник и член экспертной коллегии фонда Сколково называет себя адептом лидерства как в работе, так и в повседневной жизни. Он уверен, что лидерская позиция нужна даже во время стояния в пробке.

«Лидерство – это ответственность, пронесенная до конца, - убежден спикер. - Тема лидерства была актуальна во все эпохи, а сегодня лидерство эволюционировало. Мы посмотрим на этот феномен с разных сторон: на целостность лидерства, из чего оно состоит, как его развивать, как оно применимо в нашей повседневной жизни именно в текущих реалиях. Передам ряд инструментов, чтобы предприниматели могли их забрать с собой и использовать в своей работе».

Именно для этого Альфа Конфа Практика и затевалась. Ольга Баранова, директор малого бизнеса регионального отделения Альфа-Банка говорит, что задача перед организаторами стояла очень простая: дать бизнес-сообществу информацию, которую предприниматели могли бы использовать для достижения успеха в выбранном деле.

«Хотим, - отмечает она. - зарядить собравшихся новыми знаниями и новыми мыслями. Предприниматели идут вперед и ведут за собой, хотят расти и используют все возможности для роста. На мой взгляд, это мероприятие полезно как предпринимателям, которые только задумываются о создании бизнеса, так и опытным бизнесменам, которые планируют раздвинуть свои границы».

Экономика внимания

Никаких пустых лекций, напыщенных мотивационных речей и теоретизирования. Альфа Конфа Практика – это интенсивный практикум с опорой на реальные кейсы.

«От стандартной конференции наш подход отличается тем, что здесь нет каких-то тематических лекций – только реальные знания, основанные на практике самых интересных спикеров, которые уже добились успеха и помогают в этом другим, - заявляет Ирина Баранова, региональный управляющий АО Альфа-Банк. - Мы хотим поддержать развитие предпринимательства в Псковской области, дав нашим предпринимателям новые знания и навыки, они пригодятся как создателям крупных предприятий, так и самозанятым».

Насколько такая поддержка развития предпринимательства важная для региона, говорит тот факт, что участников приветствовала вице-губернатор Нинель Салагаева, курирующая в правительстве области экономический блок. Она отметила масштабность и пользу Альфа Конфы Практики и выразила уверенность, что после ее проведения регион прирастет новыми реализованными инвестпроектами.

Для того, чтобы так и вышло, после Максима Яценко на сцену поднялся Роман Тарасенко. Маркетолог звезд и брендов рассказал предпринимателям об инструментах для построения личного бренда. Дарья Кабицкая, основатель «Школы наглости онлайн», поделилась навыками самопрезентации на практикуме «Как влюбить в себя и в свой бизнес за одну минуту», а основатель HR-экосистемы Support Partners Константин Борисов рассказал о том, каким конкурентным преимуществом является сильная команда.

«Наш век маркетологи справедливо называют веком экономики внимания, - рассуждает Роман Тарасенко, - когда побеждает тот, кто научился эффективно управлять вниманием: привлекать его, поддерживать, вызывать доверие. Многие покупатели хотят знать, кто стоит за компанией, можно ли доверять этому человеку, чтобы купить у него даже простое молоко».

Магия в кулуарах

Ценность Альфа Конфы Практики не только в полезных знаниях, транслированных в этот день со сцены. Артем Багнюк из Великих Лук, коммерческий директор завода «М-Конструктор» (его формы для отливки железобетонных изделий используют лидеры отечественной домостроительной отрасли и еще в 19 странах), отмечает, в первую очередь, эмоциональный заряд, полученный во время Конфы:

«Принимал участие в других конференциях, но то, что проводит Альфа-Банк сегодня – отличается кардинально, нацелено на позитивный заряд».

Все 500 мест в зале оказались заполнены без остатка. В перерывах происходила, пожалуй, главная магия.

«Самое главное в таких конференциях – предпринимательское сообщество встречается, за кофе обсуждает какие-то совместные проекты, - объясняет Анастасия Иванова, директор регионального центра «Мой бизнес». - Как показывает практика, во время таких встреч рождаются новые идеи, находятся партнеры и инвесторы. Благодаря топовому уровню спикеров мероприятию гарантировано повышенное внимание. Кажется, все бизнес-сообщество сегодня здесь».

Силу нетворкинга на себе оценила создательница бренда женской деловой одежды Mirisen Ирина Мельник. Название марки – аббревиатура из семейной фамилии и имен: ее собственного, мужа Сергея и дочек Екатерины и Натальи. Бренд она развивает второй год, а недавно вместе с другими местными дизайнерами открыла на улице Советской магазин «Вещь» с одеждой псковского производства.

«Жду новых знаний, потому что заявлены очень сильные спикеры. Каких-то идей для своего бизнеса и его продвижения. Нетворкинга, новых полезных контактов. Конечно, приятного времяпрепровождения», - делилась она перед началом конференции.

Все это псковские предприниматели получили с лихвой. Псков – восьмой город, где успешно прошла Альфа Конфа Практика. Он принял эстафету у Астрахани и передал ее в Магнитогорск. Абсолютно новый формат мероприятия находит отклик среди предприимчивых людей по всей стране, вдохновляет их на максимум идей, дарит озарения и возможности для полезного взаимодействия.

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