Экономика

Три проекта псковских фермеров претендуют на получение федерального гранта «Агротуризм»

Три проекта псковских фермеров заявлено в этом году на конкурс «Агротуризм». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и техническому надзору Псковской области Николай Романов в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

По его словам, в грантовом конкурсе Минсельхоза примут участие греческая сыроварня «Тремпелис», ИП Нани и СПК имени Суворова.

«Наши фермеры хотят связать то, что происходит на территории хозяйств, включая производство и переработку. Отдыхаем на природе и смотрим, как перерабатывается молоко, тут же пробуем, покупаем. Надеемся на получение гранта», - сказал председатель комитета по сельскому хозяйству.

Он отметил, что сельский туризм - очень интересное направление. «В прошлом году из трех проектов, которые защищались в Минсельхозе, гранты получили два: улиточная ферма в Невельском районе и "Оленья гора" в Себежском районе. Другие регионы получили только по одному гранту», - рассказал Николай Романов.

Добавим, направление грантовой поддержки «Агротуризм» реализуется в России с 2022 года.