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Экономика

«Дневной дозор»: Нужно ли возвращать в Россию западный бизнес?

27.02.2025 10:12|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему возвращения западного бизнеса в Россию. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

После телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и запуска переговорного процесса между США и Россией новостные ленты запестрели сообщениями о том, что на российский рынок могут вернуться многие западные компании, которые покинули нашу страну после 2022 года.

В Минфине уже сформулировали условия этого возвращения - иностранные компании из стран, которые власти считают недружественными, смогут вернуться на российский рынок только при получении разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Между тем министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные компании в случае их возвращения в Россию следует пускать только в те отрасли, где они не создадут рисков для экономики нашей страны. А отечественные производители газировки в один голос возражают против возвращения «Кока-колы» на российский рынок. Дескать, в этой-то нише у нас с импортозамещением все хорошо.

Очевидно, что вопрос о возвращении западного бизнеса в страну требует тщательного анализа, так как он затрагивает множество аспектов, включая экономические, социальные и политические. С одной стороны, возвращение западных компаний на наш рынок может способствовать экономическому росту, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. А с другой - за последние годы государство усиленно развивало отечественное производство и импортозамещение, и очевидно, что развитие собственного бизнеса и технологий — это всегда хороший путь к самодостаточной экономике, независимости и формированию внутреннего рынка.

Так нужно ли разрешить западным компаниям вернуться на российский рынок? Если да — то на каких условиях и в какие отрасли? Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».

Вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков выступает за возвращение западных компаний на российский рынок. И не только потому, что конкуренция - двигатель улучшения качества продукции, но и потому, что в ряде отраслей российской экономики, несмотря на все усилия, не удалось полностью заместить импорт.

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«Конечно, необходимо, чтобы возвращались. Во-первых, это конкуренция. Любая конкуренция порождает производство более качественных вещей. И многие отрасли до этого времени так и не смогли импортозаместить. Безусловно, надо приоритет отдавать тому, что производится в России, особенно если финансируется за счет бюджета. В случае с коммерческими компаниями, они, безусловно, имеют право выбирать наиболее эффективные условия работы. Это условия, связанные с таможенными пошлинами и другими аспектами. У нас есть часть оборудования, которое не производится в России. Безусловно, необходимо стремиться к тому, чтобы такое оборудование производилось у нас. На данном этапе важно обеспечить возможность его поставки в Россию».

Генеральный директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк разделяет позицию Александра Братчикова. Он убежден, что наличие иностранных компаний на российском рынке не только не ухудшит ситуацию для простых граждан, но и даст им больше выбора в товарах. При этом, впуская западных производителей на наш рынок, государство должно отдавать приоритет отечественному производителю.

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«Я сторонник честной конкуренции. Поэтому, если иностранные компании захотят прийти на российский рынок, я не против, потому что мы породим еще большую конкуренцию среди внутренних компаний. Я всегда придерживался мнения, что в стране должен быть приоритет для отечественных производителей. Пусть на рынок приходят все, но поддержка должна быть оказана именно отечественным производителям на уровне государственных инструментов. Чтобы они видели, что да, в эту страну можно заходить и работать, государство будет оказывать поддержку. Существуют различные способы. И пошлины, как это делает Трамп в отношении зарубежных компаний, и многие другие. Я имею в виду здравый смысл».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов акцентирует внимание на том, что уход ряда западных компаний из России помог нашим властям осознать необходимость создания самодостаточной экономики, организации собственного производства критически важных товаров. Владимир Зубов убежден, что возвращение западных брендов на наш рынок должно происходить в конкурентных условиях с определенными ограничениями. Хотя пока, по его мнению, новости о грядущем возвращении западных компаний в Россию больше напоминают пиар-ход.

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«Россия должна стремиться к достижению самодостаточности в производстве ключевых групп товаров, что позволит обеспечить реальный, а не декларативный суверенитет страны. У нас такой набор обязательно должен быть, как в свое время в Советском Союзе, по главным направлениям. Мы действительно были самодостаточным государством. Эти времена возвращаются. Но, с другой стороны, внутренняя и внешняя политика подлежат регулированию, в том числе и в сфере экономики. Россия как-то всегда достаточно лояльно относилась к конкурентности рынка. Поэтому допускались иностранные товары, если они, скажем так, выполняли ряд условий. Это поддерживало и внутреннюю конкуренцию с точки зрения того, чтобы не было возможности монопольно завышать цену на те продукты, которые производятся, в том числе, и нашими отечественными производителями. Вот они молодцы, что нашли возможность импортозамещения. Естественно, их необходимо будет в этом поддерживать. В случае, если производители примут решение о возвращении, я считаю, что это скорее PR-акция, нежели реальное заявление. Это своего рода проба пера. Возвращение должно происходить на конкурентных условиях, с определёнными ограничениями, о которых должны позаботиться Министерство экономического развития и Министерство промышленности и торговли».

Тот факт, что западные компании не спешат возвращаться в Россию, отмечает и генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Эта ситуация демонстрирует, что восстановление прежних экономических отношений будет довольно непростым делом, говорит промышленник. Так или иначе, возвращение иностранных брендов для нашей страны будет благом.

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«Я не думаю, что они к нам сюда побегут, звеня копытами. Такого не будет. Они будут возвращаться, но крайне осторожно. Во-первых, это хорошо для российской экономики.  Будет больше предложений на российском рынке. Будет выбор. Будут падать цены на определенные изделия, где будет конкуренция. Не следует прибегать к крайним мерам. Это неправильно. Пусть они возвращаются и продолжают свою деятельность. И вот есть один такой интересный момент. Я полагаю, что не следует чрезмерно предоставлять привилегии данным компаниям. Следует помнить, что ранее их было гораздо больше. И губернаторы всех обязывали подтаскивать иностранный капитал, создавать самые благоприятные условия, какие-то освобождения им делали от таможенных постов, чего-то еще. Я считаю, это лишнее. Почему? Потому что мы долго пытались как-то их привлечь в Россию. Но гора родила мышь. В 2008 году были зафиксированы самые крупные зарубежные инвестиции в размере 28 миллиардов долларов. Однако в то же время наши предприниматели, инвесторы и олигархи вывели за границу более 200 миллиардов. Таким образом, мы видим, что возвращение не только не является проблемой, но и может принести пользу России.  А вот вывоз капитала из России, то, что мы не знаем, куда огромные деньги инвестируем, это огромная проблема. Надо обратить наше общественное внимание на другое. Не что к нам приходит, а что от нас уходит».

Генеральный директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова, основываясь на своем профессиональном опыте работы с иностранными компаниями, отмечает, что они заинтересованы в российском рынке, особенно в текстильной промышленности, где есть потенциал для развития, и были бы рады вернуться, но нужно ставить для них определенные ограничения.

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«За многие-многие десятилетия в нашей стране для текстильной промышленности мало что делалось. Поэтому, если бы пришли спонсоры и открывали бы текстильные предприятия, выпускали бы ту продукцию, которая необходима нашему покупателю (на пальто, на костюм, на какое-то изделие для отдыха и так далее), конечно, можно было бы это приветствовать. Но, к великому сожалению, и мы не умеем это делать до сегодняшнего дня (несколько предприятий есть, но на всю страну это ничтожно мало). Поэтому я, с точки зрения этого, приветствовала бы. Что касается, допустим, в рознице продажи каких-то брендовых изделий, того же текстиля мужского, женского, детского и так далее, знаете, на рынке что лучше: закрытые бутики или чтобы там товар все-таки был? Прежде всего, чтобы разрешить ввоз чего-либо, необходимо установить квоту. Мы разрешаем ввоз определённого количества мужских и женских изделий, а также обуви. Это не просто так — можно привозить всё, что хочется. Вы должны уважать наше государство и наших покупателей и привозить только то, что нам действительно необходимо». 

Привлекать западные инвестиции и западные компании на российский рынок однозначно нужно, полагает глава Великолукского молочного комбината Дмитрий Матвеев. Но при определенных условиях и преследуя, прежде всего, наши национальные интересы. Хотят продавать технику на территории России — пусть локализуют здесь свое производство и приносят сюда свои технологии, а не просто делают у нас отверточную сборку, как было, например, с автопромом. Кроме того, Дмитрий Матвеев предлагает сделать выводы из 2022 года, когда произошел массовый отток западных компаний из нашей страны.

«Я был бы готов открыть двери, но при определённых условиях. Если компания уходит красиво, как некоторые западные компании, не буду сейчас называть конкретные примеры, которые уходят спокойно и размеренно, не оставляя после себя беспорядка, то почему бы не рассмотреть возможность их возвращения? Однако, если говорить о компаниях, которые отказались от сотрудничества, то я бы не стал возвращать их обратно. Это касается и промышленности, и IT-сферы. В отношении IT-компаний я бы не стал запрещать им заходить на российский рынок, как это делают США и страны Евросоюза. Вместо этого я бы создал условия, при которых их сервера и базы данных хранились бы на территории России. В целом, я считаю, что это необходимо, и мы должны всячески этому способствовать. Однако, прежде чем двигаться вперёд, мы должны извлечь уроки из прошлого и действовать в соответствии со стратегическими интересами России».

Как ни странно - почти все собеседники в силу разных причин выступают за возвращение западных компаний на российский рынок. Одни отмечают позитивную роль конкуренции: возвращение западных игроков станет для нашего бизнеса стимулом для роста и улучшения качества продукции. Другие подчеркивают, что особенно актуально возвращение западных компаний в тех отраслях экономики, где импортозапещение в последние годы так и не заработало в полную силу. Для потребителей же заход западных брендов в Россию будет означать более широкий ассортимент товаров. При этом все наши эксперты, как на подбор, отмечают, что с распростертыми объятьями пускать западных игроков назад уже не надо — надо ставить условия. Времена нынче другие, и действовать надо исключительно из национальных интересов. Впуская заморских игроков, нужно продолжать развитие собственного производства и строить самодостаточную отечественную экономику.

Татьяна Иванова

Теги: #бизнес #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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