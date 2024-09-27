Экономика

В Госдуму внесли проект бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов с дефицитом соответственно 0,5% ВВП, 0,9% ВВП и 1,1% ВВП, сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно внесенному законопроекту, в 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении на 11,6% по сравнению с 2024 годом - с 36,1 триллиона рублей до 40,3 триллиона рублей. В последующие годы продолжится умеренный рост доходов федерального бюджета.

Одновременно прогнозируется увеличение расходов федерального бюджета с 39,4 триллиона рублей в 2024 году до 41,5 триллиона рублей в 2025 году и 44 триллиона рублей и 45,9 триллиона рублей в 2026 и 2027 годах соответственно.

Исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% ВВП в 2027 году. При этом ненефтегазовый дефицит за три года будет сокращен до 5% ВВП в 2027 году.

«Основными источниками финансирования дефицита в 2025–2027 годах будут выступать государственные заимствования. Объем госдолга при этом останется на безопасном уровне», - отметили в правительстве.

В нижнюю палату парламента вместе с проектом нового трехлетнего бюджета правительством также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других законопроектов, имеющих определяющее значение для государственных финансов. Бюджетный пакет в этом году впервые внесён полностью по электронным каналам связи. Это стало результатом планомерной работы по совершенствованию взаимодействия аппарата правительства и Государственной Думы, пишет РИА Новости.