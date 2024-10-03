Экономика

Печорский район лидируют по количеству объектов сельского туризма

Печорский район лидируют по количеству объектов сельского туризма. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и техническому надзору Псковской области Юлия Ким в ходе онлайн-брифинга о перспективах развития агротуризма в регионе в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Спросом пользуется любой отдых на природе. В наших условиях, в бешеном ритме жизни, люди пользуются возможностью за 2-3 дня отдохнуть максимально. А в Печорском районе есть много таких объектов, например, "Малиновый хутор", где проходят дегустации, очень интересно», - отметила Юлия Ким.

Также зампредседателя комитета сообщила, что чаще всего объекты сельского туризма посещают семьи с детьми и молодежь.

«Примерно поровну тех, кто приезжает индивидуально и тех, кто приезжают организованно туристическими группами. Две трети — это жители мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, остальные — из других регионов. Наши жители тоже посещают такие объекты», - рассказала Юлия Ким.