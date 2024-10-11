Экономика

Три бизнес-компетенции могут освоить псковские предприниматели на вебинарах в октябре

Эксперты МТС назвали три неочевидных навыка, которые помогут предпринимателям в Псковской области масштабировать бизнес. Пройти обучение по каждому из них можно будет бесплатно в октябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МТС.

Эксперты цифровой экосистемы перечислили ключевые навыки для псковских деятелей бизнеса, которые хотят этой осенью масштабировать свое дело. Обучение этим компетенциям пройдет в онлайн-формате — перед прослушиванием необходимо зарегистрироваться.

Клиентоориентированность

Выражение «Клиент всегда прав» не пустой звук для большого бизнеса. Чтобы покупатель или заказчик не только ушел довольным с покупкой, но и вернулся снова вместе с друзьями, стоит обратить внимание на следующие вебинары:

Прозрачные (и надежные) коммуникации в команде

Правильное поставленное ТЗ — это половина успешно выполненной задачи, а правильно выбранный мессенджер — это гарантия того, что всем сотрудникам в нем будет удобно работать, а начальству контролировать выполнение задач. На вебинарах 22, 24 и 31 октября предприниматели не только узнают об альтернативах, но и увидят их в действии:

Новый взгляд на старые проблемы

Сегодня рынок предлагает множество новых и доступных технологий, которые предприниматели могут упускать из-за банальной нехватки времени. На каждом из вебинаров меньше чем за час расскажут об актуальных инструментах для решения бизнес-болей: