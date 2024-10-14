Экономика

Сергей Вострецов: Народ получает маленькие зарплаты, особенно в регионах

Нужно повышать зарплаты, чтобы уровень жизни населения рос. Такое мнение глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы 6 и 7 созывов Сергей Вострецов выразил в своем Telegram-канале, комментируя информацию о низких ценах в депутатской столовой.

Полноценный обед из шести позиций в думской столовой может обойтись почти в 600 рублей, следует из фотографии чека, которую сделал депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди»).

«В сети в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По Telegram-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей»,

— рассказал Хамитов РИА Новости.

По его словам, подобные провокации появляются примерно раз в год, их суть в том, чтобы показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия.

«Не знаю, кто и зачем занимается дискредитацией верховной власти. Но, по моему мнению, делается это сознательно. При этом огромные зарплаты депутатов намного ниже обычных директоров московских школ и заведующих поликлиник и сравнимы с питерскими. А уж ректорский корпус и главврачи больниц уже давно переплюнули думских депутатов. Это говорит лишь об одном: не депутаты много получают, а народ, особенно в регионах, мало», - прокомментировал Сергей Вострецов.

Также в своей публикации глава объединения СОЦПРОФ отметил, что зарплата бюджетников находится в руках государства, и что именно на этот уровень смотрит коммерческий работодатель.

«Нам нужно повышать зарплаты, но реально, чтобы и уровень жизни рос, а не имитировать повышение заработка, погашая инфляционные факторы», - подытожил экс-депутат.