Экономика

Михаил Ведерников: Правительство уделяет особое внимание продвижению местных производителей

Работников пищевой промышленности, ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В Псковской области много производств, которые создают продукцию по старинным технологиям или собственным рецептам. Вкуснейшие сыры, молочная и мясная продукция, хлебобулочные изделия и традиционные напитки, деликатесы из мяса страуса и улиток — в каждом муниципальном образовании есть свои фермеры и производители, чью продукцию жители искренне любят», - отметил Михаил Ведерников.

Псковские бренды известны и за пределами региона и уже завоевывают доверие покупателей за рубежом, продолжил губернатор. В рамках реализации президентского национального проекта «Международная кооперация и экспорт» область успешно поставляет продукцию в дружественные страны, наращивая экспортный потенциал.

«Правительство Псковской области уделяет особое внимание продвижению местных производителей. Уверен, благодаря вашему труду пищевая промышленность региона будет и дальше развиваться и совершенствоваться. Выражаю признательность ветеранам, чьи опыт и знания помогают молодым специалистам уверенно трудиться, сохраняя лучшие традиции отрасли. Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и процветания!» - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, День работников пищевой промышленности — профессиональный праздник всех работников пищевой промышленности Российской Федерации — традиционно отмечается каждое третье воскресенье октября.