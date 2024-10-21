Экономика

Производители предупредили о повышении цен на рыбу и морепродукты

Поставщики рыбной продукции уведомили торговые сети о повышении цен на рыбу и морепродукты на 15–20%, такие письма поступают торговым сетям с середины лета.

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Директор Союза независимых сетей Иван Бабухадзе подтвердил изданию информацию о подорожании рыбы. Торговая сеть «Перекресток» получила оповещение о росте цен практически от всех поставщиков рыбы. Подорожает сельдь, скумбрия и красная рыба, а также дальневосточная горбуша и аквакультурная форель.

Из данных подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс», в середине октября на Дальнем Востоке оптовая цена на горбушу увеличилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 400 рублей за 1 кг (против 150 рублей). Тихоокеанская сельдь подорожала на 36,8% (с 68 до 93 рублей за 1 кг), а цены на минтай немного снизились — на 3% (со 101 до 98 рублей за 1 кг).

В Москве повысились оптовые цены на атлантическую скумбрию и атлантическую сельдь — на 36,8 и 56,6% в годовом выражении (до 260 и 155 рублей за 1 кг соответственно), пишет РБК.

«Северная компания» (бренд Gustafsen) сообщила об увеличении отпускных цен на охлажденную морскую форель на 6–12% с 10 октября. Такое решение было принято в связи с подорожанием сырья на оптовом рынке более чем на 20% «из-за ограничения в вылове».

Также «Русское море» уведомило о повышении с 15 октября отпускных цен на дальневосточную рыбу, скумбрию, замороженные полуфабрикаты: крупной горбуши на 25%, мелкой — на 80%, кеты — на 20%, скумбрии — на 40%, сельди — более чем на 12%, семги и форели — на 10%.