Экономика

Эксперт рассказал о самых популярных инструментах инвестирования

В последние годы среди инвесторов начала расти популярность не только акций, но и других, более консервативных способов размещения денег. Инвестконсультант «ВТБ Мои Инвестиции» Антон Соловьев рассказал о преимуществах и недостатках пяти таких инструментов инвестирования.

По его словам, наибольший интерес в настоящее время проявляют к двум основным инструментам денежного рынка — облигациям с плавающим купоном (так называемым флоатерам) и фондам денежного рынка. Это фонды, которые собирают и объединяют средства инвесторов, чтобы вложить их в какие-либо финансовые инструменты или активы, пишут Известия.

Инвестконсультант объяснил, что флоатеры привлекают доходностью, так как обычно их купон имеет премию к ключевой ставке. Основные их преимущества — повышенная в сравнении с другими инструментами доходность и денежный поток, формируемый купонами.

Но многие инвесторы, видя высокую доходность «на бумаге», не пытаются разобраться в нюансах, уточнил он.

«Основное, что нужно понимать про флоатеры: если купить их еще можно, даже на существенный объем, то вот продать может быть сложно — на нужный объем может просто не найтись покупателей в биржевом стакане. Тогда, если инвестор не может ждать, пока по заявленной им цене продажи кто-то согласится купить, ему придется соглашаться на цену покупателя. Говоря биржевым языком, инвестор рискует потерять деньги на «бид-аск-спреде», — сказал Соловьев.

Еще один инструмент — короткие корпоративные облигации. Как объяснил эксперт, многие из таких бумаг в настоящее время дают доходность к погашению выше 21% годовых, а некоторые еще и купоны платят чаще, чем раз в полгода. Это позволяет инвестору получать достаточно регулярный денежный поток.

«Здесь инвестор сталкивается с теми же проблемами, что и во флоатерах, — низкая ликвидность и наличие кредитного риска эмитента. Обороты торгов в некоторых выпусках не превышают 1 млн рублей в день», — уточнил он.